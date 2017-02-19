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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Хорошее настроение прибавляет годы жизни
    Опубликовано: 2017-02-19 14:04:53

    Хорошее настроение не только положительно влияет на состояние организма, а еще и продлевает жизнь, считают британские исследователи.

    Ученые провели исследование, в котором приняли участие 11 тыс. добровольцев. За всеми испытуемыми велось наблюдение в течение десяти лет. Специалистам необходимо было оценить степень удовлетворенности, тревожности участников эксперимента. Оказалось, что люди, которые пребывают в хорошем настроении, не принимают проблемы слишком близко к сердцу, на 35% снижают свой риск скончаться в ближайшие пять лет.

    Эксперты надеются, что результаты их исследования помогут некоторым людям изменить свое отношение к переживаниям, и они будут чаще находиться в хорошем настроении.

    medicinform.net

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