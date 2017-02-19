Хорошее настроение прибавляет годы жизни

Хорошее настроение не только положительно влияет на состояние организма, а еще и продлевает жизнь, считают британские исследователи.

Ученые провели исследование, в котором приняли участие 11 тыс. добровольцев. За всеми испытуемыми велось наблюдение в течение десяти лет. Специалистам необходимо было оценить степень удовлетворенности, тревожности участников эксперимента. Оказалось, что люди, которые пребывают в хорошем настроении, не принимают проблемы слишком близко к сердцу, на 35% снижают свой риск скончаться в ближайшие пять лет.

Эксперты надеются, что результаты их исследования помогут некоторым людям изменить свое отношение к переживаниям, и они будут чаще находиться в хорошем настроении.

medicinform.net