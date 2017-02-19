Разработан новый метод лечения импотенции

Акустические волны способны не только избавить от камней в почках, но и вылечить эректильную дисфункцию, считают израильские исследователи.

Ученые провели эксперимент, в котором приняли добровольное участие 29 представителей сильного пола в возрасте 60 лет, страдающие потерей потенции. На протяжении трех месяцев (с определенными перерывами) половые органы добровольцев подвергались акустическим ударам разной силы. В результате восстановление эрекции произошло у 80% испытуемых.

Эксперты сообщили, что метод акустических волн для лечения импотенции был применен впервые. Ранее его использовали только для устранения камней в почках.



medicinform.net