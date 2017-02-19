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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Разработан новый метод лечения импотенции
    Опубликовано: 2017-02-19 12:24:39

    Акустические волны способны не только избавить от камней в почках, но и вылечить эректильную дисфункцию, считают израильские исследователи.

    Ученые провели эксперимент, в котором приняли добровольное участие 29 представителей сильного пола в возрасте 60 лет, страдающие потерей потенции. На протяжении трех месяцев (с определенными перерывами) половые органы добровольцев подвергались акустическим ударам разной силы. В результате восстановление эрекции произошло у 80% испытуемых.

    Эксперты сообщили, что метод акустических волн для лечения импотенции был применен впервые. Ранее его использовали только для устранения камней в почках.

    medicinform.net

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