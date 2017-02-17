Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Киеве снизилась на 7,2% Опубликовано: За 4 дня 6 недели, с 13 по 15 февраля, за медицинской помощью в лечебные учреждения Киева обратились 17 919 человек. Об этом сообщили УНН в пресс-службе КГГА.

Так, за 4 дня 6 недели, с 13 по 15 февраля, за медицинской помощью в лечебные учреждения столицы обратились 17 919 человек против 19 210 за аналогичный период на прошлой неделе. Наблюдается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ на 7,2% за счет как взрослого, так и детского населения.

"За отчетный период отмечается снижение заболеваемости среди детей на 9,5%, в частности, среди детей до 1 года - на 4,1%, от 1 до 4 лет - на 7%, от 5 до 9 лет - на 11 1%, от 10 до 14 лет - на 13,1%, от 15 до 17 лет - на 8,3%. Среди школьников уменьшилось количество заболевших на 18,1%, а взрослых - на 2,1%", - отметил заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Он отметил, что за отчетный период в учреждения здравоохранения госпитализированы 200 человек, в том числе 149 детей.

Как сообщал УНН, более 196 тыс. украинцев заболели гриппом и ОРВИ за прошедшую неделю. Ольга Березюк Источник: УНН Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.

