РФ не может остановить реверс газа из Европы в Украину - Новак

Министр энергетики РФ считает, что Украина переплачивает за реверс газа из Европы.

Юридических оснований остановить реверс российского газа из Европы в Украину нет. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

"Всем понятно, что речь идет об искусственном реверсе. Газ приходит на Украину не из Австрии или Словакии, а с газораспределительной станции Вельке-Капушаны на словацко-украинской границе, через которую идет транзит российского газа в Европу. Это наш российский газ, только купленный Украиной через европейских посредников", - сказал Новак.

"Мало того, если проанализировать баланс поставок российского газа в Европу, то можно увидеть, что его экспорт в Словакию и другие европейские страны в прошлом году вырос примерно настолько же, насколько сократились поставки газа на Украину. То есть баланс российских экспортных поставок сохраняется. Повлиять юридически на этот процесс мы не можем, поскольку возможность использования газопроводов в реверсном режиме предусмотрена европейским законодательством", - заявил Новак.

По его словам, "если Украина хочет закупать газ по более высокой цене у европейских посредников, то это больше проблемы самой Украины. В конце концов, это ее потребители переплачивают за газ, причем значительно".

ЛIГАБiзнесIнформ