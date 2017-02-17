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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Вступили в силу чрезвычайные меры на рынке электрической энергии
    Опубликовано: 2017-02-17 13:30:37

    Временные чрезвычайные меры на рынке электрической энергии вступают в силу 17 февраля и будут действовать месяц.

    Сегодня, 17 февраля, вступают в силу временные чрезвычайные меры на рынке электрической энергии. Соответствующее распоряжение Кабинета министров N100-р от 15 февраля было опубликовано в правительственном издании Урядовий кур’єр за 16 февраля. Распоряжение вступает в силу на следующий день после ​​его опубликования и действует в течение месяца.

    Согласно документу, госпредприятие НЭК Укрэнерго обязано определить допустимый уровень снижения резерва энергогенерирующих мощностей, установить требования к составу оборудования тепловых электростанций энергогенерирующих компаний в разрезе энергоблоков, применить в случае возникновения необходимости по согласованию с Минэнерго графиков почасового отключения электроэнергии и графиков ее аварийного отключения.

    Госпредприятию Энергорынок поручено разработать график нагрузки энергосистемы Украины с учетом требований Укрэнерго.

    НАЭК Энергоатом обязана провести техобслуживания оборудования атомных электростанций, связанного с необходимостью частичной разгрузки единичных энергоблоков атомных электростанций, в выходные или праздничные дни и разгрузить энергоблоки при необходимости по балансу мощности в выходные и праздничные дни.

    Напомним, накануне президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО по энергобезопасности. Глава государства поручил диверсифицировать поставки угля, активнее бороться с коррупцией и снять блокаду железнодорожного сообщения с оккупированными территориями Дондасса.

    15 февраля премьер-министр Владимир Гройсман объявил о введении временных чрезвычайных мер в энергетике.

    Как пояснил глава Минэнерго Игорь Насалик, чрезвычайное положение в энергетике направлено на минимизацию расходов антрацитовой группы угля при сохранении стабильной работе энергосистемы. 

    ЛIГАБiзнесIнформ

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