Вступили в силу чрезвычайные меры на рынке электрической энергии

Временные чрезвычайные меры на рынке электрической энергии вступают в силу 17 февраля и будут действовать месяц.

Сегодня, 17 февраля, вступают в силу временные чрезвычайные меры на рынке электрической энергии. Соответствующее распоряжение Кабинета министров N100-р от 15 февраля было опубликовано в правительственном издании Урядовий кур’єр за 16 февраля. Распоряжение вступает в силу на следующий день после ​​его опубликования и действует в течение месяца.

Согласно документу, госпредприятие НЭК Укрэнерго обязано определить допустимый уровень снижения резерва энергогенерирующих мощностей, установить требования к составу оборудования тепловых электростанций энергогенерирующих компаний в разрезе энергоблоков, применить в случае возникновения необходимости по согласованию с Минэнерго графиков почасового отключения электроэнергии и графиков ее аварийного отключения.

Госпредприятию Энергорынок поручено разработать график нагрузки энергосистемы Украины с учетом требований Укрэнерго.

НАЭК Энергоатом обязана провести техобслуживания оборудования атомных электростанций, связанного с необходимостью частичной разгрузки единичных энергоблоков атомных электростанций, в выходные или праздничные дни и разгрузить энергоблоки при необходимости по балансу мощности в выходные и праздничные дни.

Напомним, накануне президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО по энергобезопасности. Глава государства поручил диверсифицировать поставки угля, активнее бороться с коррупцией и снять блокаду железнодорожного сообщения с оккупированными территориями Дондасса.

15 февраля премьер-министр Владимир Гройсман объявил о введении временных чрезвычайных мер в энергетике.

Как пояснил глава Минэнерго Игорь Насалик, чрезвычайное положение в энергетике направлено на минимизацию расходов антрацитовой группы угля при сохранении стабильной работе энергосистемы.

ЛIГАБiзнесIнформ