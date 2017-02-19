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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В одной шаурме содержится полторы суточные нормы жиров
    Опубликовано: 2017-02-19 13:24:39

    Британские специалисты в области пищевой безопасности подтвердили, что популярное по всему миру блюдо арабской кухни, шаурма, содержит "шокирующее" количество соли и жира, а также может содержать мясо неизвестного происхождения.

    В ходе проведенного ими исследования обнаружилось, что в среднем в одной порции шаурмы содержится 98% рекомендованной суточной нормы соли, почти 150% нормы насыщенных жиров и около тысячи калорий, то есть половина суточной нормы, рекомендованной для среднестатистической женщины.

    Наиболее "экстремальные" образцы арабской кухни тянут на 1990 калорий без салата и соусов, а содержание насыщенных жиров в них почти в 4,5 раза превышает суточную норму для женщины.

    "Мы никогда не считали шаурму частью сбалансированной диеты, однако содержание насыщенных жиров и соли в ряде случаев вызвало у нас серьезное беспокойство", - сказал руководитель исследования Джеффри Теобальд.

    "Некоторым кажется, что лучше взять небольшую шаурму, но это исследование показало, что вес маленькой и большой порции отличается очень незначительно", - добавил он.

    Регулирующие органы проверили 494 шаурмы в 76 регионах Великобритании.

    Кроме всего прочего, выяснилось, что в 35% случаев в блюде использовалось не то мясо, которое было указано на этикетке. Например, в шести шаурмах нашли свинину, которой не было в списке ингредиентов, причем в двух случаях такая еда называлась халяльной, то есть приготовленной в соответствии с мусульманскими нормами.

    Самая "здоровая" шаурма по количеству калорий была обнаружена в Лондоне и в Северной Ирландии, а самая "тяжелая" - содержащая в среднем 1101 калорию - на северо-западе Англии

    health.sumy.ua

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