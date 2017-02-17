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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Остап Семерак: «Легалізація видобутку бурштину в Україні ускладнена криміналізацією цього сектору економіки»
    Опубликовано: 2017-02-17 07:31:50

    В Україні легальний видобуток бурштину значно менший порівняно з нелегальним. Про це в інтерв’ю виданню «Тиждень» розповів Міністр екології та природних ресурсів Остап Семерак.
     
    Він зазначив, що для легалізації видобутку бурштину прописані законодавчі умови, але процес ускладнюється криміналізацією цієї сфери, а відповідно - нормативні документи потребують удосконалення.
     
    «Легальний видобуток бурштину існує, хоча він порівняно з нелегальним невеликий. Ми повинні чітко сказати правду: криміналізація згаданого сектору економіки ускладнює легалізацію процесу», - вважає Остап Семерак.
     
    Водночас  він зауважив, що до вирішення цієї проблеми  належить до сфери повноважень Державної служби геології та надр, діяльність якої  координує Мінприроди і яка до цього часу не має постійного керівника.
     
    «Мінприроди зробило великий крок уперед, але мені потрібен партнер в особі керівника Держслужби геології та надр, якого досі немає (посада вакантна, конкурс не оголошений). Я очікую, що на цю посаду прийде людина свіжих реформаторських поглядів, не уражена корупційними бацилами, підхопить ті напрацювання, які є в нас і міжнародних партнерів, та імплементує реформу», - пояснив Остап Семерак.
     
    За словами Міністра, реформа передбачає прозорі, відкриті, конкурентні аукціони з продажу будь-якого спецдозволу на добування копалин: нафти, газу, піску, бурштину, глини і т.ін.
     
    «Законодавство виписане, правила існують, очевидно, їх необхідно модернізувати», - резюмував Остап Семерак.

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