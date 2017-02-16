  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Экономика в 2017 может развиваться медленнее планов Кабмина - Минэкономики
    Опубликовано: 2017-02-16 18:00:23

    Рост экономики Украины в 2017 году не превысит 2,4% при инфляции 11,7% и курсе гривны 28 гривен за доллар, что хуже прогнозов правительства, ожидающего рост экономики в 3% при инфляции 8,1% и курсе 27,2 гривны за доллар.

    Об этом говорится в экспертном консенсус-прогнозе, опубликованном Министерством экономического развития и торговли Украины.

    Кроме того, по оценкам экспертов, учетная ставка НБУ в 2017 году составит 12,5%, а средняя ставка по кредитам в национальной валюте – 15%. В то же время приток прямых иностранных инвестиций прогнозируется на уровне 2,5 миллиарда долларов, объем импорта – 50 миллиардов долларов, экспорта – 48 миллиардов долларов.

    Основными рисками для экономического развития в 2017 году эксперты называют низкую кредитную активность коммерческих банков, увеличение масштабов неплатежеспособности реального сектора экономики, замедление развития мировой экономики и низкие цены на сырьевую продукцию, уменьшение финансирования со стороны международных партнеров, а также эскалацию военного конфликта на востоке страны.

    Как сообщалось, правительственный прогноз на 2017 год базируется на том, что рост экономики составит не менее 3% при дефиците бюджета также 3%, инфляции 8,1% и среднегодовом курсе гривны 27,2 гривны за доллар. Международные финансовые организации и кредитные агентства оценивают потенциальный рост экономики Украины на уровне 2-2,5%.

    Инф. finance.ua

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.