Экономика в 2017 может развиваться медленнее планов Кабмина - Минэкономики

Рост экономики Украины в 2017 году не превысит 2,4% при инфляции 11,7% и курсе гривны 28 гривен за доллар, что хуже прогнозов правительства, ожидающего рост экономики в 3% при инфляции 8,1% и курсе 27,2 гривны за доллар.

Об этом говорится в экспертном консенсус-прогнозе, опубликованном Министерством экономического развития и торговли Украины.

Кроме того, по оценкам экспертов, учетная ставка НБУ в 2017 году составит 12,5%, а средняя ставка по кредитам в национальной валюте – 15%. В то же время приток прямых иностранных инвестиций прогнозируется на уровне 2,5 миллиарда долларов, объем импорта – 50 миллиардов долларов, экспорта – 48 миллиардов долларов.

Основными рисками для экономического развития в 2017 году эксперты называют низкую кредитную активность коммерческих банков, увеличение масштабов неплатежеспособности реального сектора экономики, замедление развития мировой экономики и низкие цены на сырьевую продукцию, уменьшение финансирования со стороны международных партнеров, а также эскалацию военного конфликта на востоке страны.

Как сообщалось, правительственный прогноз на 2017 год базируется на том, что рост экономики составит не менее 3% при дефиците бюджета также 3%, инфляции 8,1% и среднегодовом курсе гривны 27,2 гривны за доллар. Международные финансовые организации и кредитные агентства оценивают потенциальный рост экономики Украины на уровне 2-2,5%.

Инф. finance.ua