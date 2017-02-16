Нигерия потеряла до $100 млрд из-за атак на нефтепроводы

Каждый теракт в дельте Нигера приводит к снижению нефтедобычи примерно на 1 млрд баррелей в сутки.

Потери для экономики Нигерии от атак боевиков на нефтепроводы в прошлом году составили от $50 до $100 млрд. По словам министра нефтяной промышленности Эммануэля Ибе Качикву, каждый теракт в дельте Нигера приводит к снижению нефтедобычи примерно на 1 млрд баррелей в сутки, передает НефтеРынок.

Кроме потерь экономике из-за снижения добычи нефти и затрат на восстановление нефтепроводов и буровых, необходимо также учитывать снижение инвестиций из-за нестабильности в нефтеносных районах.

Министр надеется на план правительства из 20 пунктов, которые должны положить конец десятилетиям противостояния "за счет инвестиций в социальную сферу и развития инфраструктуру" в дельте реки Нигер.

"Нужно вытащить людей из воинственности и вернуть их в школы", - считает министр.

Напомним, мир на юге Нигерии, длившийся семь лет, был сорван в конце августа 2016 года, когда в регионе возобновились вооруженные столкновения между повстанцами из группировки "Мстители дельты Нигера" и войсками. Основным способом "давления" боевиков на правительство является осуществление терактов на трубопроводах транснациональных компаний, ведущих разработку нефти в регионе. Переговоры президента Мохамада Бухари с повстанцами пока ни к чему не привели.

ЛIГАБiзнесIнформ