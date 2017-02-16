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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Мінрегіон спрощує умови для виконання низки будівельних робіт
    Опубликовано: 2017-02-16 08:39:01

    Міністерством регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ розроблено перелік будівельних робіт, що не потребують дозволів Державної архітектурно-будівельної інспекції на їх виконання, та після закінчення яких об’єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію.
    15 лютого 2017 року було проведено відкрите засідання робочої групи під головуванням заступника міністра Лева Парцхаладзе та за участю представників ДАБІ, Міністерства інфраструктури, Офісу ефективного регулювання, Міжнародної організації з права та розвитку (IDLO), Aмериканської торгової палати, КБУ, експертів будівельної галузі, бізнесу,  громадськості та ЗМІ з обговорення даного питання.
    «Сенс у тому, аби спростити умови для виконання тих будробіт, що не несуть значних наслідків, і прибрати зайву зарегульованість галузі, передбачивши весь перелік таких робіт в одному документі. Таким чином, ми спростимо щоденне життя людям і полегшимо умови для бізнесу в Україні. Тепер для облаштування пандусу, заміни вікон або виносу батареї на балкон не потрібно йти до ДАБІ та отримувати дозвіл. Ми детально пропрацювали перелік з експертами, тепер фіналізуємо і направляємо на погодження до центральних органів влади», - повідомив заступник Міністра.
    При цьому Лев Парцхаладзе наголосив, що виконання таких видів будівельних робіт повинно здійснюватися з дотриманням вимог законодавства, будівельних норм, державних стандартів і правил.
    Розробка відповідного нормативного акту є необхідною для ефективної імплементації Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності» № 1817-VIII.

     

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