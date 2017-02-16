В Украине могут появиться корпоративные детсады

Кабинет министров одобрил законопроект, который даст возможность создавать "корпоративные детсады".

14 февраля на заседании правительства было принято соответствующее решение по проекту Закона "О дошкольном образовании" по расширению возможностей для создания и деятельности дошкольных учебных заведений разных форм собственности. Об этом сообщает Министерство образования и науки Украины.

Изменения в закон урегулируют на государственном уровне проблемы функционирования детских садов, в частности частных и корпоративных, отметила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич.

Предполагается, что корпоративные детские сады будут действовать на принципах государственно-частного партнерства и иметь нескольких учредителей, среди которых местные органы власти, а также могут быть общественные организации.

В проекте закона детально прописано, как такое заведение будет создаваться, на каких принципах будет функционировать и как в нем будут решаться основные вопросы.

Отдельно в документе предусмотрено создание и функционирование инклюзивных групп в детсадах. Согласно предлагаемым изменениям, в детской инклюзивной группе может быть максимум 15 человек, из которых не более трех детей с особыми потребностями. Также предусматривается внедрение должности ассистента для помощи воспитателям в инклюзивной группе.

"По нашим данным, по состоянию на 15 декабря более 85 тыс. детей находится на очереди в детский сад. При этом, в отдельных крупных городах в дошкольных учебных заведениях на 100 мест воспитываются 180 детей. Это означает, что мы должны искать больше форм для организации дошкольных учебных заведений. И корпоративные детсады помогут нам не только увеличить количество мест в детских учебных заведениях, но и создать новую альтернативу для работающих родителей", — добавила Гриневич.

Как сообщают в Минобразования, в 2016 году в Украине было создано дополнительно более 26 тыс. мест для детей в дошкольных учебных заведениях.

Инф. delo.ua