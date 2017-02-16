Сексуальность свойственна каждому человеку. А так как все люди разные, то и сексуальность имеет целый ряд индивидуальных свойств и особенностей. Формируются эти особенности под влиянием многих факторов, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Среда обитания

Сексуальными особенностями разнятся не только отдельные люди, но и целые народы. Так у французов, например, ревность никогда не была в моде. Каждый галл считал и считает своим долгом помочь женщине обмануть своего мужа. С другой стороны, на арабском Востоке за измену могут и убить.

Чрезвычайно феминизированные американки в два счета подадут в суд на мужчину, осмелившегося оплатить ужин или уступить место в метро. У нас же такое поведение считается не только нормальным, но и должным. Европейские мужчины воспринимают женскую грудь как очень эротичное место. А вот некоторые полинезийские племена считают, что эта часть женского тела может заинтересовать только младенца.

В Индии и Китае секс возвели в ранг религиозного культа, а оргазм почитают как один из видов погружения в нирвану. В Бразилии, где весь ритм жизни подчинен любви, каждый мужчина считает своим долгом доставить удовольствие женщине.

А вот на юго-западе Кении существует садистский тип сексуальности, когда партнер в ходе полового акта должен преодолеть сопротивление партнерши, унижая и причиняя ей физическую боль. Кстати, излюбленная миссионерская поза "лицом к лицу" воспринимается представителями некоторых национальностей как крайне неприличная.

Для них более приемлемо, когда партнер сзади. Таким образом, сексуальные "повадки" разных народов отличаются чрезвычайным разнообразием. И это стоит учитывать, отправляясь в ту или иную страну или обзаведясь иностранным (а тем более экзотичным) поклонником.

Воспитательный процесс

То, что происходит в детстве, оставляет неизгладимый отпечаток на всю оставшуюся жизнь. Интимная сфера не является исключением. Зачатки сексуальности формируются в раннем возрасте и во многом обусловлены отношениями, царящими внутри семьи.

Ребенок, выросший в атмосфере любви и заботы, обычно к моменту полового созревания располагает достаточным запасом чувственности и нежности, чтобы сделать свою личную жизнь яркой и неповторимой. С другой стороны, нелюбимые дети или дети-сироты часто страдают "отсутствием чувства привязанности". Недополучив любовь в детстве, им нечего предложить партнеру во взрослой жизни.

В семьях, где к вопросам секса относятся вполне здраво, не акцентируя внимание, но и не окружают запретами, ребенок получает все необходимые представления о человеческой сексуальности, что способствует формированию гармоничной личности.

А вот родители, которые отделываются стыдливым замалчиванием или откровенным пренебрежением, обеспечивают отпрыску массу комплексов в будущем.

Диктат организма

Личные пристрастия и вкусы в интимной сфере обусловлены не только уровнем воспитания и внутренних убеждений, но и рядом физиологических особенностей организма:

Некоторые могут прожить без сексуальных контактов довольно длительное время не испытывая при этом никакого дискомфорта. А для других "простой" в два - три дня чреват головными болями и ухудшением самочувствия.

Связано это с тем, что секс способствует выработке эндорфинов - "гормонов счастья", которые среди прочего обладают и обезболивающим действием. К тому же сексуальные контакты улучшают кровообращение, что благотворно сказывается на всем организме.

В какое время дня предпочтительнее заниматься сексом? Во многом это определяется биоритмами. "Сове" вряд ли удастся полюбить утренний секс, а "жаворонку" сложновато потратить на "это дело" всю ночь. К тому же этот "фактор" может многое сказать о характере.

Любители утренних "процедур" отличаются некоторой раскрепощенностью. Они не стесняются своего тела, и готовы предаться страсти, несмотря на предстоящий рабочий день. Поклонники вечернего и ночного секса придерживаются более консервативных взглядов и склонны к упорядочиванию.

С утра супруги спешат на работу, а вечером исполняют свой супружеский долг. Для тех, кто готов к совокуплению в любое время суток, свойственен авантюризм и желание идти "против течения".

Экстремальный секс(в примерочной кабинке, на заднем сиденье такси, на пляже или туалете вагона-ресторана) подходит далеко не всем. Обычно на это падки люди с легко возбудимой нервной системой, нуждающиеся в постоянном выбросе адреналина в кровь. Однако адреналин не такой уж безопасный гормон.

Его переизбыток может обернуться серьезными физиологическими нарушениями. Поэтому обладателям спокойного темперамента лучше воздержаться от подобных "шалостей", дабы не нажить нервного расстройства и проблем со здоровьем.

Придумано немало способов достичь сексуального наслаждения. Однако не обязательно тестировать на себе каждый из них. Если по каким-то причинам не нравится анальный или групповой секс, значит, надо искать себе партнера, который примет предпочтения. Эксперименты могут привести к разным результатам: либо масса новых впечатлений, либо - устойчивое отвращение к сексу.

В сферах подсознания

Сексуальные особенности не всегда позволяют себя легко обнаружить. Иногда они теряются в недрах подсознания, изредка давая о себе знать в эротических снах и неожиданных сексуальных фантазиях.

50% только что вступивших в брак женщин главную роль в своих сексуальных фантазиях отводят мужу. Это связано с новизной супружеских отношений. Однако через три года совместного проживания количество тех, кто даже в мыслях грезит супругом, уменьшается более чем наполовину.

Еще через пару лет их остается всего 2%. "Устойчивость" этих двух процентов, по утверждению психологов, обусловлена вовсе не "верностью идеалам", а боязнью отпустить свои фантазии на свободу.

20% женщин в своих фантазиях видят бывших возлюбленных. Это вовсе не значит, что они стремятся вернуть прежние отношения. Просто женщине хочется хотя бы в мечтах еще раз пережить тот накал страстей и чувственного наслаждения, который был свойственен прошлым связям и которого, возможно, не хватает в новых отношениях.

15 % грезят наяву киногероями, звездами шоу-бизнеса и прочими знаменитостями. Такие дамы обычно еще находятся в поиске своего "принца", а пока довольствуются тем, что есть. Главное, вовремя прийти в себя. А то и принца не найдешь и "то, что есть" потеряешь.

Еще 15% в мысленном эротическом экстазе сходятся с незнакомцами. Это сигнализирует о том, что авантюрный потенциал и страсть к приключениям не находят выхода в реальной жизни. Остается только мечтать.

А вот эротические сны часто означают совсем не то, что мы в них видим. К примеру, если снится секс в общественном месте, это вовсе не говорит о скрытых эксгибиционистских наклонностях.

По мнению исследователей, таким образом подсознание выдает страх того, что тайны станут достоянием гласности. Сон, в котором женщина увидела себя слившейся в экстазе с другой женщиной - не сигнал о глубоко запрятанных лесбийских наклонностях: просто с этой дамой есть нерешенные проблемы, которые не дают покоя.

Обилие фривольных сновидений может быть связано и с долгим воздержанием. В этом случае следует поторопиться с выбором партнера. И тогда сексуальные эмоции, реализовавшись в жизни, перестанут приходить во снах.

Если же в своих интимных пристрастиях чем-то отличаетесь от других, это не означает нездоровье или "ненормальность". Понятие нормы в сексе довольно-таки относительно.

Одно и тоже действие у разных народов варьируется от абсолютного культивирования до полного неприятия. Чтобы не дезориентироваться в этом вопросе стоит придерживаться правила: "всё, что не запрещено законом и не мешает другим - вполне нормально".

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