  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Сколько калорий мы теряем, занимаясь домашними делами
    Опубликовано: 2017-02-16 13:44:26

    Давно известно, что любая активность, включая хлопоты по хозяйству (если, конечно, мы делаем это с удовольствием!) - верный путь к стройной фигуре, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

     

    Давайте, проследим сколько калорий мы теряем, занимаясь домашними делами? 

     

    Пока вы дома: 

     

    - заправляете кровать. Это равно 3 приседаниям. На них тратится 60 калорий. 

     

    - моете вручную одно окно в комнате. Это можно сравнить с 8 приседаниями. Тратится 50 калорий. 

     

    - гладите белье стоя. 5 приседаний. Тратится 100 калорий. 

     

    - готовите традиционный обед (первое, второе и третье). Равно 10 приседаниям. Тратится 60 калорий. 

     

    - вытираете пыль, пылесосите, моете пол. Это 13 приседаний. Тратится 250 калорий. 

     

    Идете за покупками : 

     

    - совершаете поход от магазина к магазину в быстром темпе. Это равно 5 приседаниям. Долой 100 калорий. 

     

    - набираете товар в супермаркете на неделю. 8 приседаний. Долой 150 калорий. 

     

    - бегаете трусцой (полчаса). 30 приседаний. Долой 600 калорий. 

     

    Трудитесь на даче: 

     

    - вскапываете 2 грядки (полтора метра на метр). 26 приседаний. Долой 500 калорий. 

     

    - выдергиваете прошлогоднюю траву, собираете мусор, готовите дачу к новому сезону. 26 приседаний. Долой 500 калорий. 

     

    - пропалываете первые сорняки на двух грядках. 17 приседаний. Долой 300-350 калорий. 

     

    Радуетесь жизни: 

     

    - один страстный поцелуй равен 4 приседаниям . Это 68 калорий. 

     

    - секс равноценен 10 приседаниям. Долой 200 калорий. 

     

    Здоровый ночной сон равен 5 приседаниям. Это 70 калорий. 

     

    Если вы стараетесь вести активный образ жизни, придерживаетесь здорового сбалансированного питания, а вес не уменьшается, то, возможно, в вашем организме нарушен обмен веществ. Нужно обратиться за консультацией к врачу-эндокринологу. 

     

    Помните, чем больше энергии выделяется во время любой работы, тем больше шансов избавиться от жировых отложений. Но энергия вырабатывается не только в процессе физической нагрузки, но и умственной, так что и думать хотя бы иногда полезно. 

    randevucity.net

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати



    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.