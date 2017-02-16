Сколько калорий мы теряем, занимаясь домашними делами

Давно известно, что любая активность, включая хлопоты по хозяйству (если, конечно, мы делаем это с удовольствием!) - верный путь к стройной фигуре, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Давайте, проследим сколько калорий мы теряем, занимаясь домашними делами?

Пока вы дома:

- заправляете кровать. Это равно 3 приседаниям. На них тратится 60 калорий.

- моете вручную одно окно в комнате. Это можно сравнить с 8 приседаниями. Тратится 50 калорий.

- гладите белье стоя. 5 приседаний. Тратится 100 калорий.

- готовите традиционный обед (первое, второе и третье). Равно 10 приседаниям. Тратится 60 калорий.

- вытираете пыль, пылесосите, моете пол. Это 13 приседаний. Тратится 250 калорий.

Идете за покупками :

- совершаете поход от магазина к магазину в быстром темпе. Это равно 5 приседаниям. Долой 100 калорий.

- набираете товар в супермаркете на неделю. 8 приседаний. Долой 150 калорий.

- бегаете трусцой (полчаса). 30 приседаний. Долой 600 калорий.

Трудитесь на даче:

- вскапываете 2 грядки (полтора метра на метр). 26 приседаний. Долой 500 калорий.

- выдергиваете прошлогоднюю траву, собираете мусор, готовите дачу к новому сезону. 26 приседаний. Долой 500 калорий.

- пропалываете первые сорняки на двух грядках. 17 приседаний. Долой 300-350 калорий.

Радуетесь жизни:

- один страстный поцелуй равен 4 приседаниям . Это 68 калорий.

- секс равноценен 10 приседаниям. Долой 200 калорий.

Здоровый ночной сон равен 5 приседаниям. Это 70 калорий.

Если вы стараетесь вести активный образ жизни, придерживаетесь здорового сбалансированного питания, а вес не уменьшается, то, возможно, в вашем организме нарушен обмен веществ. Нужно обратиться за консультацией к врачу-эндокринологу.

Помните, чем больше энергии выделяется во время любой работы, тем больше шансов избавиться от жировых отложений. Но энергия вырабатывается не только в процессе физической нагрузки, но и умственной, так что и думать хотя бы иногда полезно.

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