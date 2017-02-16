Секреты первой брачной ночи

Чтобы запомнилось на всю жизнь

Даже если у вас с любимым человеком уже была в жизни тысяча и одна волшебная ночь, наполненная страстью и нежностью, не стоит забывать и об еще одной, Единственной и Неповторимой, ждущей вас после свадьбы. Первая брачная ночь должна запомниться на всю жизни. И для того, чтобы так и было, вам придется немного постараться. Не сомневайтесь, ваши старания будут вознаграждены, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Есть старинная примета – в первую брачную ночь, даже если для молодых она далеко не первая, они должны быть вместе. Считается, что от того, как пройдет первая брачная ночь, зависит их дальнейшая интимная жизнь. Хотите, чтобы в ваших отношениях царили гармония и счастье, устройте любимому человеку праздник, ведь именно в этой ночи начинается ваша совместная жизнь!

Боевая готовность № 1

Во-первых, подумайте, где будет проходить романтический тет-а-тет. Если после свадьбы вам предстоит жить в одной квартире с родителями, лучше поискать другую площадку для брачных игр. Например, снять номер в отеле. Там вас никто не потревожит, и вам обоим не придется сдерживать свою страсть, чтобы не потревожить родственников и соседей.

Если у вас есть своя квартира, то с помощью маленьких деталей вы можете создать там такую обстановку, которая настроит вас с любимым на романтический лад и наполнит ночь волшебством.

На сон грядущий

Постельное белье – очень важная деталь оформления брачного ложа. Даже если вы предчувствуете, что любимый после всех счастливых потрясений свадебного дня: загса, поздравлений, прогулки, застолья, отнесется к ней не очень внимательно, но стоит ее недооценивать. Хотя бы потому, что наступит утреннее пробуждение! Поэтому отнеситесь к выбору белья внимательно. Оно должно быть не только красивым, но и комфортным, чтобы в эту ночь вы смогли почувствовать себя настоящей царицей. Итак, приступаем к выбору. Расцветка постельное белья может быть любая, на ваше усмотрение, главное – обратите внимание на ткань.

Хлопок – самый популярный материал, «дышащий» и приятный на ощупь. Качественное и дорогое постельное белье шьют из сатина и батиста – тканей, произведенных из хлопка. Лучше выбирать хлопковые ткани египетского производства, так как они натуральные и очень высокого качества.

Шелк на протяжении столетий ценился так же высоко, как меха и драгоценности. Он очень приятен на ощупь, но спать, а тем более заниматься сексом на шелковых простынях довольно неудобно из-за того, что ткань слишком гладкая, «скользящая». Чтобы не отвлекаться на мелочи приобретайте постельное белье из шелка с примесью хлопка.

Лен – тоже «дышащая» ткань, к тому же очень долговечная. Срок службы качественного льна может достигать 50 лет! Но и у льна есть свои недостатки. Льняные вещи обладают специфическим запахом, который далеко не всем нравится. К тому же лен легко мнется, а разгладить ткань очень сложно. Так что, покупая белье из стопроцентного льна, будьте готовы к тому, что после ночи любви новый комплект будет выглядеть далеко не так презентабельно, как в начале. Вы можете приобрести белье изо льна с синтетическими волокнами, которые сделают полотно более мягким и податливым.

Лиоцель – материя XXI века. Это мягкий словно шелк материал, натуральное волокно, легкое, мягкое и пушистое. Его получают из целлюлозы эвкалиптового дерева. Этот материал считается таким же экологически чистым, как и все виды натуральных тканей.

Ну а если вы хотите, чтобы ложе было поистине шикарным, а белье – эксклюзивным, советуем вам заказать комплект из атласа, отделанный кружевом и украшенный вашими именными вензелями, вышитыми вручную. В ателье вам наверняка дадут дельные советы по дизайну, орнаменту и цвету. Можете быть уверены – любимый оценит такой сюрприз!

Свеча горела…

О чем еще необходимо помнить, украшая спальню перед брачной ночью, так это о тех мелочах, которые до неузнаваемости преобразят ваше семейное гнездышко.

Расставьте по всей комнате маленькие свечи, их вам понадобится около 50. Вы просто не узнаете свою спальню, так преобразится то, что казалось давно знакомым!

Любовный аромат

Зажгите ароматические свечи, палочки или аромолампу с определенным эфирным маслом. Ароматы, пробуждающие эротическое влечение, были известны людям сотни лет назад, и использовались как афродизиак. Так что воспользуйтесь проверенными средствами, и ваш партнер даже после дня, насыщенного событиями, будет готов на любые подвиги.

Роза – снимет усталость, придаст сил и без сомнения возбудит сексуальное желание. Жасмин – также с древнейших времен известен как цветок любви, пробуждающий страсть. Лаванда – стимулирует сексуальное влечение, расслабляет и снимает напряжение.

Для создания тонкой атмосферы искушения и эротики используйте также эфирные масла или ароматы базилика, иланг-иланга, апельсина и любые ароматы цитрусовых, которые способствуют выработке гормона окситоцина, стимулирующего сексуальное желание, а также абрикоса, персика, авокадо, шалфея, розмарина, ванили.

Вы можете также комбинировать запахи, главное – не переборщите, аромат должен быть тонким, легким и еле ощутимым, только тогда человек может поддаться его чарующей магии. Если же аромат будет слишком терпким и навязчивым, скорее всего, о любовных утехах можно будет забыть. По меньшей мере, пока комната проветрится. Но ведь первое впечатление уже будет испорчено. Поэтому не забудьте, что всего должно быть в меру.

Живая магия

Комната, в которой будет проходить таинство первой брачной ночи, обязательно должна быть украшена цветами. Ведь это – живая магия, хрупкость и красота, которая подобна самой любви. Ничто так не преобразит спальню, как живые цветы! Любая комната, украшенная подобным образом, превращается в таинственный дворец, в котором живет чарующее волшебство только для вас двоих. Ваша ночь в таком интерьере будет просто незабываемой!

Пикантная деталь

И конечно, не забудьте о женских средствах обольщения. Эротичное белье наверняка приведет супруга в восхищение, так что эта ночь действительно станет для вас потрясающей и запомнится на всю жизнь. А ведь так немного усилий понадобилось, чтобы сделать ее таковой!

Невесте на заметку

Вы обо всем позаботились, приготовили для брачной ночи все, что нужно. Осталось главное – провести свадебный день так, чтобы к его концу у вас самой остались силы для любви.

*Накануне свадьбы хорошенько отдохните. Даже если впереди вас ждет день полный хлопот, выспитесь и постарайтесь не нервничать. Думайте только о приятном, и даже если что-то вас расстроит, помните – все это мелочи по сравнению с тем событием, которое происходит в вашей жизни.

*Ограничьте себя в еде и не пейте много алкоголя. Хорошо бы, если бы этому правилу последовал и ваш супруг. Излишества уничтожают жизненную силу, умеренность же, напротив, сохранит ее для вашей ночи.

*И главное – сохраняйте в течение дня хорошее настроение. Это будет лучшим стимулом и для вас и для вашего любимого! Это ваш день и ваша ночь, и вы должны быть самой счастливой парой любящих сердец на свете!

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