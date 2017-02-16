Каждый день имеет для человека значение – как в переносном, так и в прямом смысле, обладая неповторимой энергетикой. Ведь по мнению астрологов, каждым днем недели управляет определенная планета, которая создает настроение и благоприятствует определенным занятиям.

Понедельник. Он всегда считался трудным днем, потому что управляет им эмоциональная Луна. В понедельник люди труднее переносят критику, перемену обстоятельств. Если в этот день вы хотите кому-нибудь понравиться, просто внимательно выслушайте этого человека и искренне ему посочувствуйте. Луна – планета водной стихии, и поэтому она нередко создает слезливое настроение и навевает романтическую грусть. Но благодаря этому можно в этот день «разжалобить» начальство, воззвав к его состраданию, благородству и простому человеческому пониманию. И, возможно, будет и прибавка к зарплате, или отпуск, или еще что-нибудь...

Вторник. Этим днем управляет огненный Марс – планета воинов. Он заставляет действовать необдуманно и сгоряча, но и эту энергетику можно использовать с пользой для себя. Во вторник можно добиться успеха, действуя по зову сердца и доверившись интуиции. Так как Марс покровительствует мужчинам, вторник – самый подходящий день для «мужских разговоров». Да и силы появятся поставить точки над i.

Одни из способов понравиться окружающим в этот день заключается в рациональном, мужском подходе к проблемам.

Среда. Средой управляет подвижный Меркурий – планета переменчивая, наделяющая нас хитростью, ловкостью, разговорчивостью, находчивостью. Меркурий – непоседа, он любит все новенькое, особенно свежие новости, поэтому в среду трудно сидеть на месте. В этот день именно подвижность и общение принесут успех. Ловкий, хитрый Меркурий поможет поймать удачу, играя в азартные игры, применяя в работе хитрость и обходные пути. В среду проще, чем в другие дни, обхитрить, но не стоит забывать об ответственности и о том, что за несколько неблаговидный поступок придется отвечать скорее всего уже не под покровительством Меркурия. И смотрите, чтобы не обхитрили вас!

Четверг. Четверг – день Юпитера (планеты социальной жизни), приносящий удачу на работе и в бизнесе. Чем бы вы ни занимались в четверг, покажите окружающим свою деловитость. Даже в семейном кругу в это день стоит больше говорить о работе и бизнес-планах. Однако нельзя давать проблемам время для усугубления, ведь Юпитер – планета расширения. Даже маленькие споры нужно тут же улаживать, иначе из них вырастет большая вражда.

Пятница. Красавица Венера, богиня чувств и красоты, управляет пятницей, поэтому в ее день без чувств не обойтись. Ваша чувственность, умение понять чужие эмоции и стремление к красоте буду залогом вашего успеха в пятницу. Для всех в этот день важна красота, поэтому к вам возрастет интерес, если в пятницу вы будете выглядеть лучше, чем в предыдущие дни, и станете выражать свои мысли красивыми словами. Пятница – лучший день для признания в любви.

Суббота. Строгая планета Сатурн управляет субботой, поэтому лучший способ почувствовать себя счастливым с этот день, – ограничивать свои потребности, стараться меньше есть, меньше говорить. С кем бы вы ни общались в этот день, старайтесь делать это коротко. Очень выгодно в субботу ходить по магазинам, ведь Сатурн-ограничитель не позволит много истратить и купить что-то лишнее.

Воскресенье. Воскресеньем управляет планета высокой любви, радости и творчества – Солнце. (Для удобство в астрологии Луну и Солнце называют планетами). Солнце склоняет нас к поиску не земных, а духовных радостей, поэтому порадовать своих близких, да и себя в воскресенье лучше не красивым подарком, не роскошным обедом, а прогулкой, походом на концерт. Солнце – планета творчества, и чем бы вы ни занимались в воскресенье, старайтесь подходить к этому творчески, нетрадиционно. Благородное Солнце, дарующее нам свой свет, и от нас требует благородства, поэтому в воскресенье очень опасно жадничать. Кому-то будет достаточно подать нищему, чтобы вся неделя оказалась удачной.

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