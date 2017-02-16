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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • От сладких продуктов у женщин появляется нежелательный волосяной покров
    Опубликовано: 2017-02-16 23:24:56

    Сладости могут стать причиной не только лишнего веса, но и появления нежелательных волос на лице и теле, сообщают британские исследователи.

    В ходе исследования ученые установили, что употребление большого количества сахара и рафинированных углеводов способствует интенсивному росту волос. Причем, у женщин повышенный рост волос может наблюдаться в виде появления жесткой щетины над верхней губой, на подбородке и щеках.

    Исследователи объяснили, что это происходит из-за высокого гликемического индекса у большинства кондитерских изделий, который влияет на уровень сахара в крови. Регулярное употребление конфет, пирожных и тортов способствует возникновению инсулинорезистентности - серьезного синдрома, при котором гормон инсулин, контролирующий уровень сахара в крови, становится менее эффективным и не может бороться с излишками глюкозы.

    Организм пытается справиться с большим количеством сахара и производит все больше инсулина. На такие гормональные изменения реагируют яичники, которые в попытке достичь баланса в организме начинают вырабатывать много тестостерона – мужского гормона, который и является причиной появления усов у женщин-сладкоежек. Чтобы предупредить нежелательные изменения во внешнем облике, сладкоежкам необходимо ограничить потребление глюкозы и заменить сахар медом и сухофруктами.

    medicinform.net

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