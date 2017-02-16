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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Половое влечение зависит от устройства мозга
    Опубликовано: 2017-02-16 19:24:22

    Женское либидо зависит от строения мозга, считают американские исследователи из Университета Уэйна в Детройте.

    Ученые провели исследование, в ходе которого с помощью магнитно-резонансного томографа провели сканирование мозга женщин с разным либидо.

    Оказалось, что у женщин с нормальным либидо во время мыслей о сексе активируются определенные участки мозга, а у дам с низким либидо эти участки мозга на интимные мысли реагируют по-другому.

    Эксперты, основываясь на результатах исследования, полагают, что низкое либидо является физиологическим расстройством, а не психологическим.

    medicinform.net

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