Половое влечение зависит от устройства мозга

Женское либидо зависит от строения мозга, считают американские исследователи из Университета Уэйна в Детройте.

Ученые провели исследование, в ходе которого с помощью магнитно-резонансного томографа провели сканирование мозга женщин с разным либидо.

Оказалось, что у женщин с нормальным либидо во время мыслей о сексе активируются определенные участки мозга, а у дам с низким либидо эти участки мозга на интимные мысли реагируют по-другому.

Эксперты, основываясь на результатах исследования, полагают, что низкое либидо является физиологическим расстройством, а не психологическим.

medicinform.net