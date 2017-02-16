Сплетни положительно влияют на эмоциональное состояние

Сплетни повышают уровень антистрессовых гормонов, помогают снизить уровень стресса и тревожности, утверждают американские психологи из Гарвардского Университета.

Ученые провели опрос, в ходе которого выяснилось, что 85% женщин обожают слушать сплетни, а 10% любят сплетничать сами. Как утверждают большинство из опрошенных, обсуждение знакомых и незнакомых людей делает людей социально сплоченными, вызывает положительные эмоции и дает возможность собрать полезную для них информацию.

Психологи пояснили, что чаще всего, если человек слышит, что у других людей тоже есть проблемы, он испытывает облегчение. Кроме того, сплетничая, люди часто смеются, что положительно влияет на здоровье и ощущение счастья, дополнили специалисты.



medicinform.net