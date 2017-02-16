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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Сплетни положительно влияют на эмоциональное состояние
    Опубликовано: 2017-02-16 19:04:53

    Сплетни повышают уровень антистрессовых гормонов, помогают снизить уровень стресса и тревожности, утверждают американские психологи из Гарвардского Университета.

    Ученые провели опрос, в ходе которого выяснилось, что 85% женщин обожают слушать сплетни, а 10% любят сплетничать сами. Как утверждают большинство из опрошенных, обсуждение знакомых и незнакомых людей делает людей социально сплоченными, вызывает положительные эмоции и дает возможность собрать полезную для них информацию.

    Психологи пояснили, что чаще всего, если человек слышит, что у других людей тоже есть проблемы, он испытывает облегчение. Кроме того, сплетничая, люди часто смеются, что положительно влияет на здоровье и ощущение счастья, дополнили специалисты.

    medicinform.net

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