Рада знизила ренту на видобуток газу. Проте чому тарифи залишилися без змін?

Уже другий місяць, як Верховна Рада знизила 50-відсоткову ренту на видобуток газу для «Укргазвидобування», але тарифи для населення залишилися без змін.

Розмір ренти в структурі нинішнього тарифу був 2 471 грн. Проте від 1 січня 2017-го скінчився термін дії перехідних положень Податкового Кодексу України, що діяв із 1 квітня 2016 року, тож державна компанія тепер сплачує ренту в розмірі 29 % (для свердловин менше 5000 м) та 14 % (для свердловин глибше 5000 м).

Тобто, теоретично, тарифи на газ для населення могли б бути знижені на 1–1,7 тис. грн за тисячу кубів. Пропорційно знизилися б також тарифи на опалення та гарячу воду, в складову яких закладена ціна на газ.

У результаті середня комунальна платіжка на квартиру, яка наразі сягає 3 тис. грн у місяць, могла б автоматично, без негативних наслідків для бюджету та «Укргазвидобування», зменшитися як мінімум на 20%, тобто десь на 600 грн, стверджують спеціалісти «Публічного аудиту».

«Погодьтеся, послаблення комунального «тягаря» відчутне, особливо, якщо зважити, що доходи кожної української сім’ї за останні три роки знецінилися втричі. Проте Уряд вперто не йде на тарифні поступки, судячи з усього, навіть не планує», – коментує керівник організації Максим Гольдарб.

Ключовий аргумент, чому такий крок був би не лише логічним, а й економічно виправданим, – показники доходів «Укргазвидобування». Як стверджують спеціалісти, компанія у будь-якому випадку буде «в шоколаді».

Так, дохід у 2 471 грн, який вона отримувала минулоріч (сплачуючи 50% ренту), дозволяв компанії їй успішно розвиватися, нарощувати обсяг видобутку, закуповувати обладнання та навіть сплачувати мільйонні з/п своєму топ-менеджменту.

Керівник «Укргазвидобування» Олег Прохоренко на початку листопада 2016 року заявив, що до 2020 року компанія планує витратити $ 3 млрд (78 млрд грн) на програми, які б забезпечили Україні енергонезалежність.

Зокрема, до цього часу планується пробурити 657 свердловин, модернізувати 32 старих бурових верстати та закупити 30 нових, завдяки чому видобуток вітчизняного газу буде доведений до 20 млрд кубів (зараз – 14,6 млрд).

Виходить, середньорічні витрати компанії становитимуть близько 26 млрд грн (78 млрд/3 роки).

«При доході «Укргазвидобування» на рівні 2016 року в 2 471 грн за тисячу кубометрів, навіть без збільшення обсягу видобутку та реалізації, компанії лишається дохід у 35 млрд грн на рік. І це не враховуючи доходів від інших видів діяльності, тож цього цілком достатньо для виконання програми “20/20”», – переконаний спеціаліст «Публічного аудиту» Тарас Галайда.

За його словами, оскільки рента зменшилася на 25–36 %, а тарифи залишилися на тому ж рівні, що й були, тепер «Укргазвидобування» має ще й додатковий дохід – 1–1,8 тис. грн із кожної тисячі кубів газу. Тобто, загалом йдеться про плюс 15–17 млрд грн до щорічного 35-мільярдного доходу.