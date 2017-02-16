Рак и депрессия идут рука об руку

Депрессии подвержены 25% больных непервичным раком (стадия, при которой болезнь начинает распространяться от первичной опухоли). При этом на данном этапе болезни депрессию практически не возможно диагностировать, поскольку человек и так демонстрирует определенные негативные эмоции, связанные со страданиями от своего недуга.



Команда исследователей из University's Division of Primary Care придумали тест на определение депрессии, при этом медики могут ввести дополнительную терапию, позволяющую пациентам лучше справляться с раком. Этот метод может быть также применен к страдающим болезнью Паркинсона или хронической сердечной болезнью.



Основанный на системе опросов, первоначально придуманной для страдающих от родовой депрессии женщин, новый метод, названный Краткой Эдинбургской шкалой определения депрессии (Brief Edinburgh Depression Scale, BEDS), включает в себя 6 «шагов», оценивающих ментальное здоровье ракового больного. Тест включает в себя вопросы о бесполезности человека, чувстве вине и мыслях о самоубийстве.



Метод опробовали на 246 больных раком. У четверти из них обнаружили депрессию, ранее не диагностированную.



medicus.ru