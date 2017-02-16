Симметричное лицо: признак здоровья

По мнению ученых, люди с симметричными лицами пользуются успехом у противоположного пола. Но кроме этого, лица с идеальными пропорциями могут также свидетельствовать о хорошем здоровье их обладателей.

Симметрия, видимо, связана с тем, что некоторые мужчины более мужественны, а некоторые женщины – более женственны.



Как демонстрирует исследование, такие лица говорят о том, что этот человек является порождением большого числа генов. Все это связано с воздействием тестостерона и эстрогена в период развития, говорят исследователи, чьи результаты работы опубликованы в журнале «Эволюция и поведение человека».