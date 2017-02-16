По мнению ученых, люди с симметричными лицами пользуются успехом у противоположного пола. Но кроме этого, лица с идеальными пропорциями могут также свидетельствовать о хорошем здоровье их обладателей.
Симметрия, видимо, связана с тем, что некоторые мужчины более мужественны, а некоторые женщины – более женственны.
Как демонстрирует исследование, такие лица говорят о том, что этот человек является порождением большого числа генов. Все это связано с воздействием тестостерона и эстрогена в период развития, говорят исследователи, чьи результаты работы опубликованы в журнале «Эволюция и поведение человека».
Кроме того, симметричное лицо является признаком того, что организм его обладателя хорошо подготовлен для борьбы с инфекциями. Обычная простуда, астма и грипп с высокой вероятностью отступают перед людьми, у которых левая сторона в точности похожа на правую.
Исследователи, работавшие на базе Университета
Когда американские ученые изучили уровень заболеваемости и использования антибиотиков, то обнаружили прямую зависимость этих параметров от внешнего вида.
«Исследование, о котором идет речь в данной статье, обеспечило нас доказательствами того, что маскулинность у мужчин является признаком высокой степени сопротивляемости инфекционным заболеваниям, особенно респираторным заболеваниям», — пишут авторы работы.
Подобным образом женственность черт лица у женщин является признаком их сопротивляемости респираторным заболеваниям.
Хорошо известно, что тестостерон связан со способностью иммунной системы бороться с болезнями. Профессор Дэйв Перетт из Университета
Ученые из Университета
Однако исследователи оговариваются, что связь между внешним видом и здоровьем может с годами трансформироваться. И в долгосрочной перспективе избыток тестостерона – это не всегда хорошо.
«Тестостерон отрицательно сказывается на продолжительности жизни, на что указывает сравнительное долголетие кастрированных мужчин», – утверждают ученые.
Последующие исследования, проведенные в Великобритании, привели к похожим выводам. «Мы провели исследование симметрии лица и пришли к заключению, что очень асимметричное лицо отталкивает людей.
А если мужчина или женщина обладают симметричным лицом, это служит возбуждающим фактором. Вас притягивает к такому человеку на подсознательном уровне, потому что на протяжении эволюции люди стремились воспроизводить потомство в паре с теми, кого воспринимали как более здоровых особей. Здоровые гены означают симметричное лицо», — объясняет доктор Ник Нив, эволюционный психолог из Нортумбрийского университета.
medicus.ru