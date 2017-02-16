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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Симметричное лицо: признак здоровья
    Опубликовано: 2017-02-16 15:04:58

    По мнению ученых, люди с симметричными лицами пользуются успехом у противоположного пола. Но кроме этого, лица с идеальными пропорциями могут также свидетельствовать о хорошем здоровье их обладателей.
    Симметрия, видимо, связана с тем, что некоторые мужчины более мужественны, а некоторые женщины – более женственны.


    Как демонстрирует исследование, такие лица говорят о том, что этот человек является порождением большого числа генов. Все это связано с воздействием тестостерона и эстрогена в период развития, говорят исследователи, чьи результаты работы опубликованы в журнале «Эволюция и поведение человека».


    Кроме того, симметричное лицо является признаком того, что организм его обладателя хорошо подготовлен для борьбы с инфекциями. Обычная простуда, астма и грипп с высокой вероятностью отступают перед людьми, у которых левая сторона в точности похожа на правую.
    Исследователи, работавшие на базе Университета Нью-Мексико в США, измерили пропорции лиц примерно 400 молодых людей и сопоставили полученные данные с их медицинскими карточками за последние три года. Измерениям подвергались такие параметры, как длина подбородка, ширина челюсти, ширина губ, ширина глаз, высота глаз.

    Когда американские ученые изучили уровень заболеваемости и использования антибиотиков, то обнаружили прямую зависимость этих параметров от внешнего вида.

    «Исследование, о котором идет речь в данной статье, обеспечило нас доказательствами того, что маскулинность у мужчин является признаком высокой степени сопротивляемости инфекционным заболеваниям, особенно респираторным заболеваниям», — пишут авторы работы.

    Подобным образом женственность черт лица у женщин является признаком их сопротивляемости респираторным заболеваниям.
    Хорошо известно, что тестостерон связан со способностью иммунной системы бороться с болезнями. Профессор Дэйв Перетт из Университета Сент-Эндрю также предположил, что женщины предпочитают симметричные лица, потому что это указывает на здоровые гены партнера.

    Ученые из Университета Нью-Мексико предупреждают, что женщины, чьи партнеры обладают ушами, расположенными на разном уровне, несимметричными пальцами или локтями, чаще фантазируют о сексе с другими мужчинами в период овуляции.
    Однако исследователи оговариваются, что связь между внешним видом и здоровьем может с годами трансформироваться. И в долгосрочной перспективе избыток тестостерона – это не всегда хорошо.
    «Тестостерон отрицательно сказывается на продолжительности жизни, на что указывает сравнительное долголетие кастрированных мужчин», – утверждают ученые.
    Последующие исследования, проведенные в Великобритании, привели к похожим выводам. «Мы провели исследование симметрии лица и пришли к заключению, что очень асимметричное лицо отталкивает людей.
    А если мужчина или женщина обладают симметричным лицом, это служит возбуждающим фактором. Вас притягивает к такому человеку на подсознательном уровне, потому что на протяжении эволюции люди стремились воспроизводить потомство в паре с теми, кого воспринимали как более здоровых особей. Здоровые гены означают симметричное лицо», — объясняет доктор Ник Нив, эволюционный психолог из Нортумбрийского университета.

    medicus.ru

     

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