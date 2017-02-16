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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Вливание витамина С может помочь при раке
    Опубликовано: 2017-02-16 08:04:40

    Марк Ливайн (Mark Levine) и его коллеги из Национального института здравоохранения США (National Institutes of Health) обнаружили, что витамин C в форме аскорбата, введённый внутривенно, убивает раковые клетки.


    Новое лабораторное испытание противоречит более ранним исследованиям, показавшим, что витамин C — как средство от рака — не эффективен.


    Но теперь авторы отмечают: в ходе прежних испытаний было исследовано лишь действие малых доз витамина, принимаемых в виде таблеток.


    В новой работе медики смоделировали внутривенное вливание больших доз витамина C на нескольких нормальных и нескольких раковых клетках. На нормальные клетки это не повлияло, а у линии раковых клеток выживаемость снизилась на 50%.
    Эффективная доза была намного выше, чем концентрация, достижимая при приёме витамина через рот.При этом Ливайн подчеркнул, что пробирочные опыты и реакция живого человека — не всегда чётко связаны, и безопасность данного способа лечения ещё должна быть доказана.
    В то же время, некоторые деятели от «альтернативной медицины» давно уже взяли на вооружение внутривенное вливание аскорбата.
    Ранее, кстати, мы сообщали о том, что витамин С, увы, практически бесполезен в качестве профилактического средства от возможной простуды, но зато он защищает от пассивного курения.

    medicus.ru

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