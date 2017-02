Вливание витамина С может помочь при раке Опубликовано: Марк Ливайн (Mark Levine) и его коллеги из Национального института здравоохранения США (National Institutes of Health) обнаружили, что витамин C в форме аскорбата, введённый внутривенно, убивает раковые клетки.

Новое лабораторное испытание противоречит более ранним исследованиям, показавшим, что витамин C — как средство от рака — не эффективен.

Но теперь авторы отмечают: в ходе прежних испытаний было исследовано лишь действие малых доз витамина, принимаемых в виде таблеток.

В новой работе медики смоделировали внутривенное вливание больших доз витамина C на нескольких нормальных и нескольких раковых клетках. На нормальные клетки это не повлияло, а у линии раковых клеток выживаемость снизилась на 50%.

Эффективная доза была намного выше, чем концентрация, достижимая при приёме витамина через рот.При этом Ливайн подчеркнул, что пробирочные опыты и реакция живого человека — не всегда чётко связаны, и безопасность данного способа лечения ещё должна быть доказана.

В то же время, некоторые деятели от «альтернативной медицины» давно уже взяли на вооружение внутривенное вливание аскорбата.

Ранее, кстати, мы сообщали о том, что витамин С, увы, практически бесполезен в качестве профилактического средства от возможной простуды, но зато он защищает от пассивного курения.

