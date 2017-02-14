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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Більше половини українців вважають, що децентралізація сприяє покращенню місцевої інфраструктури
    Опубликовано: 2017-02-14 12:03:24

    Дані «Моніторингу сприйняття прогресу реформ», який проводить Kantar TNS для Національної ради реформ, свідчать:  більшість українців вважає, що децентралізація підвищить ефективність місцевого самоуправління. Так відповіли більше половини опитаних, тоді як 17% вважає, що  реформа ніяк не вплине на показники ефективності, і лише  7% дотримується думки, що децентралізація знизить ефективність місцевого самоврядування.

    Серед проблем, які децентралізація дозволить вирішити, на перше місце українці поставили проблему поганого розвитку інфраструктури на місцях (57%), 42% опитаних вказали, що децентралізація вирішить проблему нерівномірного фінансування регіонів, а 31% опитаних вірять у  вирішення проблеми занепаду села.

    По 28% респондентів вважають, що децентралізація дозволить спростити процедури отримання документів та подолати корупційні схеми при розподілі фінансування.
    Лише 16% опитаних не вірять в те, що децентралізація допоможе вирішити існуючі проблеми.

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