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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • В Германии зафиксирован рекордный рост экономики
    Опубликовано: 2017-02-14 16:30:27

    В стране наблюдается потребительский и строительный бум.
    Экономика Германии в четвертом квартале 2016 года ускорила рост. С октября по декабрь ВВП ФРГ увеличился на 0,4% процента по сравнению с периодом с июля по сентябрь. За весь прошлый год рост экономики составил 1,9%, достигнув максимального показателя за последние пять лет.
    Об этом сообщило Федеральное ведомство статистики Германии.
    Стимулами экономического роста эксперты считают высокий покупательский спрос и расходы государства, в том числе на размещение сотен тысяч беженцев, а также строительный бум. По их мнению, потребители готовы тратить деньги, так как крайне низкие проценты не поощряют рост накоплений. Кроме того, низкая инфляция увеличивает покупательскую способность.
    В то же время внешняя торговля оказала на рост ВВП сдерживающее влияние. Произошло это, несмотря на то, что 2016-й стал третьим подряд рекордным годом для немецкой экспортной экономики, поскольку импорт рос значительно быстрее, чем экспорт.
    В начале 2017 года экономисты рассчитывают на сохранение позитивного тренда. По словам главного экономиста банка Commerzbank Йорга Кремера, растущий спрос из-за рубежа в первом квартале текущего года будет способствовать продолжению экономического роста в стране.
    Опорами роста снова станут государственные расходы и потребительский бум, который, однако, из-за растущей инфляции ожидается не столь высоким, как в прошлом году.

    Инф. korrespondent.net

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