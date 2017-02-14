  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Укргаздобыча подала заявки на разработку черноморского шельфа
    Опубликовано: 2017-02-14 14:30:15

    Всего Укргаздобыча планирует начать недропользование на 23 новых участах, из них четыре расположены на шельфе.

    ПАО Укргаздобыча подало в Государственную службу геологии и недр Украины пакеты документов с заявлениями на получение спецразрешений на пользование недрами на 23 новых участках, среди которых 4 - на шельфе Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба компании.

    "Наличие спецразрешений на пользование недрами позволяет легитимно осуществлять поиск и разведку на черноморском шельфе, наращивать добычу, приближая цель которой руководствуется УГД - полную энергонезависимость Украины", - сказано в сообщении компании.

    Вести работы на участках, расположенных на шельфе, УГВ планирует, привлекая инвестиции.

    Всего сейчас на рассмотрении в Государственной службе геологии и недр Украины находятся пакеты документов для получения спецразрешений на пользование недрами по 37 новым участкам. Общая площадь участков, расположенных в пределах Полтавской, Волынской, Харьковской, Львовской, Днепропетровской областей Украины и шельфа Черного моря, составляет 13,96 тыс. кв. км, из которых в пределах шельфа - 3,68 тыс. кв. км.

    ЛIГАБiзнесIнформ

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати

    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.
    Загрузка...