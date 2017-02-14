Укргаздобыча подала заявки на разработку черноморского шельфа

Всего Укргаздобыча планирует начать недропользование на 23 новых участах, из них четыре расположены на шельфе.

ПАО Укргаздобыча подало в Государственную службу геологии и недр Украины пакеты документов с заявлениями на получение спецразрешений на пользование недрами на 23 новых участках, среди которых 4 - на шельфе Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Наличие спецразрешений на пользование недрами позволяет легитимно осуществлять поиск и разведку на черноморском шельфе, наращивать добычу, приближая цель которой руководствуется УГД - полную энергонезависимость Украины", - сказано в сообщении компании.

Вести работы на участках, расположенных на шельфе, УГВ планирует, привлекая инвестиции.

Всего сейчас на рассмотрении в Государственной службе геологии и недр Украины находятся пакеты документов для получения спецразрешений на пользование недрами по 37 новым участкам. Общая площадь участков, расположенных в пределах Полтавской, Волынской, Харьковской, Львовской, Днепропетровской областей Украины и шельфа Черного моря, составляет 13,96 тыс. кв. км, из которых в пределах шельфа - 3,68 тыс. кв. км.

ЛIГАБiзнесIнформ