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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Ожирение передается воздушно-капельным путем
    Опубликовано: 2017-02-18 06:34:00

    Верминофобия, бациллофобия, канцерофобия, кардиофобия, кипридофобия, бактериофобия, нозофобия, травматофобия.. Все эти страхи (а сообща с ними и еще другие вдовесок) - очень известные явления. Люди боятся болезней, недомогания, травм. Так работает инстинкт самосохранения. У некоторых этот испуг покупает навязчивый нрав. Таким лучше не читать об открытии нового вируса.

    Шквал позитивных новостей из США утихает, чем далее уходит в историю инаугурация Обамы. Сегодняшние отвратительные вести принесли ученые из центра медицинских исследований Пеннингтон в Луизиане. Они открыли, что во многих случаях ожирения может быть повинен аденовирус, который распространяется воздушно-капельным путем и через немытые руки. Вот это уже может достаточно серьезно сказаться на социальной стабильности в мире. Когда стараниями СМИ (нашими  даже) о страшном открытии будет понятно миллионам людей, некоторым из них навряд ли будет приятно, когда с ними перестанут здороваться просто в следствии их полноты.

    Но не станем более сгущать краски! Выводы исследователей из Луизианы пока что гипотетические, хотя и основаны на наблюдениях. Ученые заявляют, что между людей, склонных к полноте, треть являются носителями вируса. Для сравнения: между людей с нормальным весом зараженных всего11% В подтверждение своих догадок исследователи заражали вирусом цыплят и мышей. Зараженные особи заметно быстрее набирали авторитет, чем их здоровые сородичи.

    Как бы ни горька была пилюля, но любое изобретение - шаг на пути изучения нашего мира. Порой ученые нас не желая того шокируют. Но так хочется по-старомодному верить в прогресс! Глядишь, и лекарство от нового вируса придумают. Сколько людей тогда уже избавятся от лишнего веса и от фагофобии (страха перед едой).

    health.sumy.ua

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