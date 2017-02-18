Верминофобия, бациллофобия, канцерофобия, кардиофобия, кипридофобия, бактериофобия, нозофобия, травматофобия.. Все эти страхи (а сообща с ними и еще другие вдовесок) - очень известные явления. Люди боятся болезней, недомогания, травм. Так работает инстинкт самосохранения. У некоторых этот испуг покупает навязчивый нрав. Таким лучше не читать об открытии нового вируса.
Шквал позитивных новостей из США утихает, чем далее уходит в историю инаугурация Обамы. Сегодняшние отвратительные вести принесли ученые из центра медицинских исследований Пеннингтон в Луизиане. Они открыли, что во многих случаях ожирения может быть повинен аденовирус, который распространяется воздушно-капельным путем и через немытые руки. Вот это уже может достаточно серьезно сказаться на социальной стабильности в мире. Когда стараниями СМИ (нашими даже) о страшном открытии будет понятно миллионам людей, некоторым из них навряд ли будет приятно, когда с ними перестанут здороваться просто в следствии их полноты.
Но не станем более сгущать краски! Выводы исследователей из Луизианы пока что гипотетические, хотя и основаны на наблюдениях. Ученые заявляют, что между людей, склонных к полноте, треть являются носителями вируса. Для сравнения: между людей с нормальным весом зараженных всего11% В подтверждение своих догадок исследователи заражали вирусом цыплят и мышей. Зараженные особи заметно быстрее набирали авторитет, чем их здоровые сородичи.
Как бы ни горька была пилюля, но любое изобретение - шаг на пути изучения нашего мира. Порой ученые нас не желая того шокируют. Но так хочется по-старомодному верить в прогресс! Глядишь, и лекарство от нового вируса придумают. Сколько людей тогда уже избавятся от лишнего веса и от фагофобии (страха перед едой).
|
Ожирение передается воздушно-капельным путем
Опубликовано: 2017-02-18 06:34:00
Верминофобия, бациллофобия, канцерофобия, кардиофобия, кипридофобия, бактериофобия, нозофобия, травматофобия.. Все эти страхи (а сообща с ними и еще другие вдовесок) - очень известные явления. Люди боятся болезней, недомогания, травм. Так работает инстинкт самосохранения. У некоторых этот испуг покупает навязчивый нрав. Таким лучше не читать об открытии нового вируса.
Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
|
Новости рубрики:
Переходя дорогу, дети не должны пользоваться мобильными телефонами
Красота стимулирует интеллект
Японский маникюр полностью восстанавливает ногти
Создана жвачка, позволяющая сбросить лишние килограммы
Консервы негативно влияют на репродуктивное здоровье мужчин
Существует взаимосвязь между группой крови и риском инсульта
Ожирением можно заразится по воздуху