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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Средства для мытья посуды могут вызывать бесплодие
    Опубликовано: 2017-02-14 09:24:36

    Американские исследователи пришли к выводу, что некоторые из химикатов, широко распространенных в быту современного человека, способствуют бесплодию у женщин. Речь идет о перфторуглеродных химикатах, которые используются в производстве водо- и жироотталкивающей пищевой упаковки, сковородок, одежды, ковровых покрытий и других предметов обихода.


    На протяжении многих лет перфторуглероды, позволяющие нам так эффективно бороться с грязью и жиром, считались абсолютно безвредными. Однако сейчас специалисты из университета Калифорнии в Лос-Анджелесе впервые установили взаимосвязь между этими веществами и женским бесплодием. Этот вывод был сделан на основе исследования 1240 беременных женщин в Дании. Ученые измеряли уровень двух наиболее распространенных перфторуглеродов в их крови. Женщин также спрашивали о том, насколько быстро им удалось забеременеть. В результате была выявлена взаимосвязь между уровнем перфторуглеродов в крови и проблемами с зачатием, пишет eurolab.


    При этом руководивший исследованием профессор Йорн Олсен считает, что парам, пытающимся зачать ребенка, очень сложно избежать контакта с перфторуглеродами. "С этим особенно ничего и не сделаешь, - говорит он. - От перфторуглеродов очень сложно избавиться и они остаются в организме очень надолго. Вероятно, в будущем станет возможно найти им замену". Пока что не ясно, каким именно образом перфторуглероды влияют на человеческий организм. Один из исследователей Чуньюань Фэй говорит, что женщины, наиболее подверженные контакту с перфторуглеродами, чаще жаловались на нерегулярный менструальный цикл, что может свидетельствовать о влиянии химикатов на гормоны. Британские ученые настаивают на необходимости дальнейших исследований для подтверждения связи между наличием этих соединений и бесплодием у женщин.

    health.sumy.ua

     

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