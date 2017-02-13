Cвадебный планировщик Yesyes.ua

Близится самое долгожданное событие в вашей жизни? Поздравляем, вы попали по адресу. Портал YesYes создан специально для тех, кто намерен распрощаться с холостой жизнью и связать себя узами Гименея. Мы намерены сопровождать вас на непростом и тернистом пути – подготовке невероятного торжества. Ведь предпраздничные заботы и хлопоты не должны лежать на плечах молодоженов – этим должны заниматься профессионалы!

Что вам дает свадебный портал?

Предлагаем прямо сейчас отправиться в путешествие по страницам нашего виртуального сервиса YesYes! Специально для вас мы постарались сделать интуитивно понятный и простой интерфейс, а раздел «Каталог» снабдили удобными фильтрами, помогающими быстро найти именно то, что нужно. Выбрав из выпадающего списка свой город, вы увидите тех специалистов, которые готовы сделать вашу свадьбу самой яркой и веселой.

Перечень услуг, предоставляемых сервисом, позволяет организовать свадьбу «под ключ». Вам не придется тратить время и встречаться с флористами, фотографами, ведущими и прочими свадебными помощниками. Выбирать специалиста, который подходит вам по профессиональным и личностным качествам теперь можно онлайн. Мы сделали список услуг максимально полным: свадебный тенец с yesyes.ua, музыканты, декораторы или рестораторы – все они готовы к плодотворному сотрудничеству.

У нас вы найдете только квалифицированных и креативных специалистов, которые организовали сотни свадеб и знают, как сделать праздник незабываемым. Обменивайтесь идеями с другими будущими молодоженами, читайте наши полезные советы, создавайте заявки на услуги, если хотите, чтобы свадебные феи нашли вас сами – возможности свадебного портала практически безграничны!

Что такое свадебный планировщик?

Так уж повелось, что организация свадьбы в основном ложится на хрупкие женские плечи новоиспеченной невесты. Женихи, полностью доверяя своим половинкам, отдают им бразды правления – дескать, девушке видней, какими должны быть свадебные декорации, цветы, украшения, тортики и прочие «няшности». Поэтому, специально в помощь будущей жене создан удобный планировщик.

Долой блокноты и талмуды – теперь все, что касается вашей свадьбы, будет собрано в одном месте. Планировщик Yesyes.ua невесты – это современный инструмент, который оптимизирует процесс подготовки к торжеству, и благодаря которому вы точно учтете все нюансы: не забудете отослать приглашение двоюродной бабушке или предложить вегетарианское меню троюродной тете.

В планировщике все свадебные дела расположены в хронологическом порядке – так что вы точно ничего не упустите. Благодаря этому, не придется последнюю неделю перед свадьбой лихорадочно метаться и хвататься за все сразу: планомерная, последовательная подготовка – залог того, что торжество пройдет на самом высоком уровне.

Всего лишь благодаря одному сервису – YesYes, вы не только распланируете свое мероприятие и найдете лучших помощников для реализации неординарных свадебный идей, но и познакомитесь с новыми и интересными людьми. Мы поможем сделать вашу свадьбу трогательной, романтичной, чувственной и незабываемой!