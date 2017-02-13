ЛАУРЕАТИ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ «ЛЮДИНА РОКУ– 2016» в номінації «Аграрій року»

Номінація «Аграрій року».

Андрій ДУШЕЙКО

Керівник СТОВ «Дніпро», кандидат сільськогосподарських наук

Найвагоміші здобутки у Вашій професійній діяльності в 2016 році: Ми отримали рекордний для нашого господарства врожай кукурудзи, який перевищив середню врожайність цієї культури в США.

Ваш життєвий девіз: «Все буде добре!!!».

Ким Ви мріяли стати в дитинстві? Агрономом. Хоча тоді я не знав значення цього слова.

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Якщо «так», то яка? Я хочу, щоб мої діти жили в європейській Україні, де все – для людей, а не люди для держави.

Говорячи слово УСПІХ, який зміст ви в нього вкладаєте? Успіх – досягнення поставлених цілей. Для мене успіх – робити те, що подобається, робити добре, творчо, самовіддано.

Ваш улюблений афоризм? «Життя прожити – не поле перейти». Хоча поле перейти – теж непросто.

Головні труднощі у Вашій роботі? Головні труднощі – це я сам. Найбільша складність – це перевершити себе вчорашнього.

Як Ви відзначаєте гарний врожай? Поганого врожаю не буває. Весь врожай гарний і за нього ми завжди дякуємо Богу.

Коли Україна стане аграрним лідером світу? Україна вже аграрний лідер світу.

Якщо щастя не в грошах, то в чому? ☺ А якщо все-таки в грошах, то чому? ☺ Щастя не залежить від грошей. Для мене воно – в посмішках рідних.

Продовжіть фразу «Дайте мені точку опори і я... не буду перевертати Землю!».

Кому в цьому житті Ви заздрите? ☺ Нікому. Кожному своє…

Яка риса характеру – Ваш головний недолік? ☺ Впертість і запальність.

Якщо на Вашу честь кулінари назвуть якусь страву – що це буде? Віскі односолодовий. Інгрідієнти: вода і ячмінь.

Чи є у Вас улюблена книга? Якщо «так», то яка? Багато улюблених книг. Одна з них, яка потрясла мене «Сто років самотності» Габріеля Гарсіа Маркеса.

З ким із історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо б були його сучасником? Ернест Хемінгуей.

Яке чудо світу ви би хотіли перенести до свого рідного міста? Що би воно символізувало? Ми вже перенесли одне чудо світу в наше село – дендропарк. Я вірю, що нам вдасться зберегти і примножити його.

Якби ви відкрили нову планету, як би ви її назвали? Мені хочеться відкрити для себе планету Земля, в якій є багато куточків, де я жодного разу не був…

Уявіть що до Вас в гості завітав Президент Америки з проханням показати Україну. Куди б ви його запросили на екскурсію? Могутній Дніпро, мальовничі Карпати, безкраї степи України.

Що Ви вважаєте своїм головним досягненням в житті, а що найбільшою помилкою? Головне моє досягнення ще попереду. А найбільша помилка – я з занадто багато часу приділяв роботі у збиток своїй сім′ї.

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок? Пізнання нового.



Віталій ІЛЬЧЕНКО

Директор «Компанія «Укравіт».

Нагороди: Орден Святого Миколая Чудотворця за заслуги по відродженню духовності України.

Найвагоміші події в Вашій професійній (громадській) діяльності в 2016 році:

- Наш напрямок для дачників і городників «Аптека Садівника» увійшла в 3-ку лідерів сегменту.

- «Фабрика Агрохімікатів» стала підприємством року за версією європейського авторитетного агентством "Standart Chartered Rating GmbH" (Німеччина), а також національної аналітичної компанії "Summit International Awards" (Україна) і міжнародної асоціації "International Rating Association" (Гонконг).

- Відкриття «Агентства регіонального розвитку в Черкаській області» спільно з іншими бізнесменами і представниками громадських організацій.

Ваша «Формула успіху»: Порядність і цілеспрямованість.

Ким Ви мріяли стати в дитинстві? Дипломатом.

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Якщо «так», то яка? Щоб всі українці пишалися своєю країною, яка стала успішною, сильною і процвітаючою

Бути сьогодні успішним – це… бути інноваційним.

Ваш улюблений афоризм? Вік живи вік учись.

Головні труднощі у Вашій роботі? Людський фактор.

Як Ви відзначаєте гарний врожай? З почуттям гордості.

Коли Україна стане аграрним лідером світу? Вже стала.

Якщо щастя не в грошах, то в чому? ☺ А якщо все-таки в грошах, то чому? ☺ Щастя в досягнутій цілі і гармонії в родині.

Продовжіть фразу «Дайте мені точку опори і… ми підкоримо весь світ».

Кому в цьому житті Ви заздрите? ☺ Людям майбутнього.

Яка риса характеру – Ваш головний недолік? ☺ Доброта.

Яка страва здатна покращити вам настрій? Сало з проріззю.

Чи є у Вас улюблена книга? Якщо «так», то яка? Улюблена книга ще з юності «Хіба ревуть волі як ясла повні».

З ким із історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо б були його сучасником? Леонардо Да Вінчі.

Яке чудо світу ви би хотіли перенести до свого рідного міста? Що б воно символізувало? Олександрійський маяк. Символізував би світло, як символ знань і світло як символ прагнення.

Якби ви відкрили нову планету, як би ви її назвали? Якби це була придатна для життя планета, то я б її назвав на честь своєї дружини!)

Уявіть що до Вас в гості завітав Президент Америки з проханням показати Україну. Куди б ви його запросили на екскурсію? В Верховну раду…..)))

Що Ви вважаєте своїм головним досягненням в житті, а що найбільшою помилкою? Досягнення – Сім'я. Помилка – вчасно не зайшов на ринок ЄС. Але нічого, все ще попереду.

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок? Час, проведений разом з сім'єю.

Олександр СПІВАК

Директор ТОВ «Старокостянтинівцукор», депутат Хмельницької обласної ради. Кавалер Ордена “За заслуги” III ступеня.

Найвагоміші здобутки в Вашій професійній (громадській) діяльності в 2016 році? Успішне завершення 1,5 річного проекту з будівництва ТЕЦ. Газ повністю замінили вугіллям. Запровадження такої теплоелектроцентралі дозволило не тільки значно збільшити потужності і скоротити витрати, а й продавати надлишки електроенергії.

Ваша «Формула успіху»: На гарний результат треба самовіддано працювати і щиро вірити в успішну реалізацію поставленої мети.

Ким Ви мріяли стати в дитинстві? Я – цукровар у третьому поколінні. Певно, навіть не мріяв, а знав, що продовжу династію. У дитинстві казав: буду заступником директора цукрового заводу.

Чи є у Вас мрія, що поки не здійснилась? Якщо «так», то яка? Жити серед щасливих усміхнених людей, в успішній, розвиненій, упевненій в майбутньому Україні…

Бути сьогодні успішним – це… йти на випередження. Вірно прогнозувати і швидко реагувати на виклики часу.

Ваш улюблений афоризм? Людина, якій поталанило, — це та, котра зробила те, що інші лише збиралися робити.

Головні труднощі у Вашій роботі? Нестабільність цін на цукор на тлі собівартості виробництва, яке збільшується з року в рік.

Як Ви відзначаєте гарний врожай? Плануванням наступного! Паралельно із заохоченнями тих, хто доклав для гарного урожаю найбільше зусиль.

Коли Україна стане аграрним лідером світу? Вона так серед лідерів. А якби ж ще працювати не заважали…

Якщо щастя не в грошах, то в чому? Людина щаслива, коли вона на своєму місці.

Продовжіть фразу «Дайте мені точку опори і я... поверну в Україну мир».

Кому в цьому житті Ви заздрите? ☺ Я маю чудову родину. Займають улюбленою справою. Часом заздрю сам собі.

Яка риса характеру – Ваш головний недолік? ☺ Непоступливість

Яка страва здатна покращити вам настрій? ☺ Будь-яка, якщо це вдома. Бо приправлена справжньою любов’ю і турботою дружини!

Чи є у Вас улюблена книга? Якщо «так», то яка? Улюблені книги змінюються. Почерпнута з них мудрість залишається.

З ким із історичних особистостей Ви могли б потоваришувати, якщо б були його сучасником? З Андрієм Шептицьким.

Яке чудо світу ви би хотіли перенести до свого рідного міста? Що би воно символізувало? Хотілося б своє рідне місто зробити чудом світу. Але ще не вирішив яким чином.

Якби ви відкрили нову планету, як би ви її назвали? Я тяжію до більш практичних, земних речей.

Уявіть що до Вас в гості завітав Президент Америки з проханням показати Україну. Куди б ви його запросили на екскурсію? Запропонував би Трампу роупджампінг на мосту у Кам’янці-Подільському.

Що Ви вважаєте своїм головним досягненням в житті, а що найбільшою помилкою? Головне досягнення – це мої доньки й син. А помилки… навчитися б учитися на них заочно.

Яке зайняття для Вас - найкращий відпочинок? Катання на гірських лижах. І загалом будь-який відпочинок на природі.