Національні інтереси не повинні стати ціною кредитів ЄС Опубликовано: Україна має відстояти національні інтереси в переговорах з ЄС щодо очікуваного кредитного траншу. Йдеться про збереження мораторію на експорт лісу-кругляка, який діє з минулого року та вже приніс 11% зростання експорту оброблених лісоматеріалів. А це означає відродження переробної промисловості, створення робочих місць та розвиток суміжних секторів підприємництва. Мораторій має сприяти, і це особливо актуально для України, наведенню ладу у збереженні та примноженні лісів – нашого національного багатства, яке останнім часом безконтрольно розбазарювалося без шансів своєчасного та якісного поновлення. Таку думку висловили в УСПП, Антикризовій раді громадських організацій.

Ділова громада нагадала, що прийнятий мораторій мав на меті «запустити» деревообробну промисловість в Україні, зменшити контрабанду та, відповідно, вирубку лісу. За неповний рік своєї чинності він уже дав результати: до прикладу, 17%-не зростання інвестицій в розвиток галузі.

«Нам необхідно дипломатично та коректно донести європейським партнерам свою позицію. Зрозуміло, що на них тиснуть місцеві деревообробники, яким необхідна дешева та якісна українська сировина. Але ставити питання про прийняття рішення, що суперечить нинішнім національним інтересам, в обмін на кредит в 600 млн євро, який необхідно буде повернути, – це, м’яко кажучи, не рівноцінний обмін», – вважає президент УСПП Анатолій Кінах.

В цьому він погоджується із головою парламентського комітету з промислової політики Віктором Галасюком, який, нагадаємо, переконаний, що у парламенті не набереться голосів для відміни мораторію, адже це питання, за яким уважно слідкує українське суспільство.

«Зрозуміло, що проблема контрабанди, швидкої «наживи» через масове вивезення необробленої деревини тощо – це результат бездіяльності держави в цій сфері. Необхідний жорсткий контроль за «тіньовиками», тими, хто здійснює незаконну вирубку лісу та подальшу торгівлю. Належить дуже багато зробити в цьому плані, адже проблема залишатиметься – незалежно від наявності чи відсутності мораторію. Принаймні доти, доки економічно вигідніше буде продати сировину – спиляне дерево, тільки зібране зерно тощо, ніж запустити переробне виробництво в країні», – каже президент УСПП.

Тому, на його думку, збереження мораторію має супроводжуватись конкретними діями держави щодо наведення ладу в цій галузі, чіткою сертифікацією дозволеної вирубки лісу та протидії його контрабанді. Плюс дійсно дбати про екологію – наразі показник лісистості України становить 15,9%, що в три рази менше європейських показників.

Нагадаємо, голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що другий транш макрофінансової допомоги ЄС в EUR 600 млн. може бути наданий Україні в найближчі тижні, після подачі урядом до Верховної Ради законопроекту щодо скасування мораторію на експорт лісу. При цьому він додав, що Єврокомісія задоволена тими зусиллями, які уряд вживає для розробки механізму скасування мораторію і його прийняття парламентом. В той же час, у ВРУ зареєстрований законопроект №6035 щодо встановлення 15% мита на вивезення необробленої деревини замість чинного мораторію. Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.