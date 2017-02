Популярность передается по наследству

Социологи из Гарварда установили, что место человека в социальной группе по крайней мере частично определяется его генетикой. Статья с подробным изложением их экспериментов опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Основная суть работы изложена в пресс-релизе университета.



Ученые под руководством Николаса Кристакиса из Гарварда анализировали социальный статус 1100 пар однояйцевых и разнояйцевых близнецов. Оказалось, что генетически идентичные однояйцевые близнецы чаще занимают одинаковое место в своей социальной нише. У разнояйцевых близнецов, геномы которых схожи не больше, чем геномы братьев и сестер, рожденных в разное время, такого сходства не наблюдалось.



Авторы исследования также обнаружили, что популярность среди своего окружения зависит от генов. Для определения степени популярности человека авторы исследования опрашивали его знакомых. Чем больше из них называли человека своим другом, тем популярнее он считался в данной социальной группе. При этом ученые заключили, что наследственность не влияет на такой показатель, как число знакомых, которых сам человек считает друзьями, пишет Лента. ру.



На основании полученных данных авторы исследования разработали математическую модель развития социальных сетей, которая, по их словам, хорошо согласуется с процессами, наблюдаемыми в человеческом обществе.

Кристакис и коллеги приводят возможные объяснения полученных ими результатов. Люди, которые преимущественно оказываются в центре своей социальной группы, сохранили свои гены в ходе эволюции, так как они имели доступ к важной информации (например, к информации об источниках пищи или грозящей опасности). С другой стороны, маргиналы сохранились в ходе естественного отбора, так как распространяющиеся в группе инфекции с меньшей вероятностью затрагивали их (так как они меньше общались с остальными

