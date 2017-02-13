Ученые: женщины становятся красивыми в 32 года Опубликовано: Кремы от морщин, подтягивающие средства, косметические процедуры и множество витаминов и минеральных добавок.. Уже с 25 лет женщины стремятся замедлить ход времени в страхе потускнеть красоту. Впрочем несмотря на все фобии, коие испытывает великолепный пол перед 30-летним порогом, привлекательнее всего женщины чувствуют себя в возрасте 32 лет, выяснили ученые.



В исследовании, проведенном в форме онлайн-опроса, приняли участие 1,5 тыс. женщин в возрасте от 40 до 60 лет. Удивительно, но именно 32-летний возраст участницы выборочного опроса назвали самым счастливым, объяснив, что в именно эти годы ощущали себя привлекательнее всего, благодаря полученному жизненному опыту, активной личной жизни и приобретенной возможностью наслаждаться жизненными благами.



Британский психолог Сандра Уитли, коию попросили прокомментировать результаты исследования, назвала полученные данные «ободряющими», поскольку они наглядно показывают, что наравне с внешним видом женщины не менее дорожат своими достижениями.



«Мне может показаться на первый взгляд, это показывает, что в женщинах больше ценно, какими личностями они являются. Это показатель такого, что нас любят за то, кто мы есть и чего мы стоим, нежели за то, как мы выглядим, - поведала психолог. - Чувство привлекательности плотно связано с полной уверенностью в себе и жизненным опытом. В 32 года женщины прошли через многое и купили гораздо более опыта, чем 22-летние девушки».



Как отметила С.Уитли, самым основным врагом для женщины являются они сами. Испуг перед критикой соперниц, коие замечают каждую новую морщинку и добавленный за выходных килограмм, может испортить жизнь каждый умнице и красавице. И все же, добавляет психолог, полученные в ходе исследования результаты тем и хороши, что доказывают гораздо большую значимость внутреннего мира женщины, чем гладкости ее кожи.



Стоит отметить, что 32 года - далеко не предельный возраст, в котором женщины чувствуют всю силу собственного очарования. Как показало исследование, любая пятая дама и решительно ощущала себя более удобно по достижению 40-летия health.sumy.ua Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.