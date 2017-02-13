Синдром хронической усталости: организму нужна поддержка

Что такое синдром хронической усталости (СХУ)?Вялость, депрессия, нарушение сна и сонливость наблюдаются после всех инфекционных заболеваний, однако проходят спустя неделю-две. Если подобное состояние длится полгода или год, то речь идет о синдроме хронической усталости (СХУ).



Синдром хронической усталости связан с ослаблением иммунной системы. В результате чего организм атакуют вирусы, при этом чувство усталости намного тяжелее, чем обычная усталость после рабочего дня или после похмелья.



Известно, что около 90% населения мира являются носителями вируса герпеса, именно этот вирус при ослаблении иммунной защиты может спровоцировать развитие СХУ.



СХУ приводит к расстройству центральной нервной системы (лимбической системы), которая осуществляет связь центральной нервной системы с вегетативной, таким образом, управляя деятельностью внутренних органов.

Какие факторы влияют на СХУ?

Риск заболевания повышается при неблагоприятных внешних словиях жизни, однако стресс также может ослабить защиту организма. Основными факторами риска СХУ можно назвать:

- неблагоприятные эколого-гигиенические условия проживания (например, зоны радиационного или химического заражения; крупные промышленные города;

- ослабленность организма после перенесенных операций, длительных лечений, в результате хронических заболеваний или долгой работы за компьютером;

- частые и длительные стрессы на работе или в семье;

- монотонная и неинтересная работа, требующая напряжения;

- недостаточная физическая нагрузка и сидячий образ жизни;

- потеря интереса к жизни, утрата надежд, связанная с пережитым стрессом.

Какие признаки развития СХУ?

1. В большинстве случаев СХУ развивается после гриппа или ОРВИ.

2. СХУ сопровождается ознобом, общей слабостью, усталостью, недомоганием, которые продолжаются более 6 месяцев и не проходят после ночного отдыха.

3. Для СХУ характерно нарушение сна, трудности с засыпанием, поверхностны сон.

4. Дневная слабость и дневной сон являются основными последствиями СХУ.

5. Недостаток отдыха приводит к плохому настроению, депрессиям и может вызвать развитие астено-депрессивного синдрома.

6. Для СХУ характерно увеличение и чувствительность лимфатических узлов( передне- и заднешейных, нижнечелюстных).

7. Происходит увеличение селезенки (при небольшом увеличении ее нижний край определяется приблизительно на 5 см ниже реберной дуги, при значительном — на 20 см ниже реберного края).

8. Боль в мышцах туловища и конечностях – ноющая, тянущая и постоянная, также боль в крупных суставах.

9. Частая заболеваемость ОРВИ, ангинами и бронхитами может сопровождать СХУ, наряду с болью и першением в горле.

10. Снижение физической выносливости и утомляемость, которая длится более суток.

11. Снижение памяти, интеллекта, концентрации внимания.

12. Возможна потеря веса от 2-3 кг при небольшой массе тела до 10-12 кг у людей с большой массой.

Как вылечить СХУ?

1. Обратиться к врачу-иммунологу, невропатологу или психоневрологу при наличии стойких симптомов.

2. Нормализировать режим отдыха и физической нагрузки – активный отдых (подвижные, игровые виды спорта, занятия на беговой дорожке) и многочасовые прогулки, особенно вечерние для нормализации сна.

3. Лечение разгрузочными диетами (разгрузочные дни – 1 раз в неделю для очищения организма от шлаков, выработки стрессоустойчивости и ускорению обмена веществ).

4. Прием витаминов В1, В6, В12 и С также минералов (селениум, германий, цинк, железо, аденозин монофосфат, L-триптофан, сульфат магния)

5. Записаться на общий массаж, гидромассаж, лечебную физкультуру.

6. Записаться и обучиться аутогенной тренировке или другим методам для нормализации психо-эмоционального состояния (релаксация, медитация, визуализация, глубокое дыхание).

7. Прием адаптогенных препаратов на основе экстракта корня солодки, родиолы розовой (золотого корня) и эхинацеи пурпурной.

8. Прием иммуностимулирующих препаратов (имунофан, милайф).

9. Повышенное содержание витамина С в рационе

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