Форма бровей: секрет улыбки Джоконды

Брови - это тот «аксессуар» лица, который способен или же подчеркнуть красоту и притягательность, или же напротив - всецело разрушить очарование, подчеркнуть недостатки, придать лицу то выражение, которое может только присниться в кошмарах, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net

Но у бровей есть еще функции (кроме чисто физиологических - оборона глаз от пота и пыли), о коих мы даже не подозреваем. И форма бровей, как оказалось, намного больше существенна, чем о ней принято соображать.



Хироманты угадывают нрав человека по линиям на ладони, ведьмы - по картинкам в магическом хрустальном шаре, психологи - по манере поведения. Но можно, как оказалось, квалифицировать нрав человека по форме бровей.

В случае если брови поднимаются к середине лба - из этого можно сделать вывод хорошо развитую фантазию, вплоть до сочинительского таланта (потенциальный писатель, журналист, композитор.. или же человек, который умеет виртуозно объяснять собственной второй половине где он был «с восьми до одиннадцати»).



В случае если брови треугольные - это обыкновенно нрав замкнутый, нелюдимый. Такие люди не чрезмерно любят раскрывать душу. А вот вытянутые в линию брови - легкий, непоседливый нрав, предрасположенность к перемене мест, непостоянство в любви, и сообща с тем - яркая личность, покоряющая сердца. Длинные широкие и густые брови - рассудительность, спокойствие, твердость нрава, пытливый ум и деятельность. Крутые дуги бровей - это целеустремленность, но и предрасположенность к преувеличению, и в одно и тоже время - умение устраивать жизнь. Небольшие бесформенные брови всецело отражают нрав обладателя - не внушающий доверие, небрежный, неуравновешенный.

С этой точки зрения некоторое количество иначе смотрится загадочная улыбка Джоконды. Может быть, тайна решительно не в улыбке тонких сомкнутых губ, не в спокойном, меланхоличном выражении глаз и не в сложенных свободно руках. Тайна - в отсутствии бровей. В те времена была именно такая мода, и женщины терзали себя, всецело удаляя брови. И улыбка Джоконды производит впечатление завораживающей таинственности только потому, что на лице нет бровей, и зритель не может квалифицировать - а каков же нрав этой женщины, что так ласково посмотрит с портрета. Тайна, ребус, покоряющая сердца - и весь вопрос всего лишь в нескольких волосках.

Психологи заявляют, что нрав человека можно скорректировать, изменить в нужном направлении. То же самое говорят специалисты-косметологи о бровях. Их форму также можно корректировать, изменять - и в одно и тоже время может поменяться жизнь. Так как брови в состоянии скорректировать образ женщины, стать причиной успеха или же неуспеха у противоположного пола. К такому необходимому «аксессуару» надо подходить с уважением и аккуратностью, трансформируя осторожно и аккуратно. Предпочтительно - в последствии консультации у стилиста или же косметолога.

Известная ошибка при изменении формы бровей - «хочу, для того, чтобы брови были как у знакомой топ-модели» При всем при этом не учитываются ни персональные особенности лица, ни возраст (а вот эксперты непременно учтут все моменты, и при консультации объяснят - какая именно форма бровей лучше подходит для данного типа лица).

Крутые дуги бровей добавляют возраста дама, а в случае если лицо широкое и с выдающимися скулами, так и решительно делают его круглым, как блин. В случае если брови ровные и прямые, то глаза визуально становятся уже. В случае если такие брови еще и густые, то лицо покупает напрасно строгое, суровое выражение. Длинные брови с опущенными концами - это брови Пьеро, печального клоуна, они делают лицо печальным. Брови с приподнятыми концами придают лицу живость, омолаживают его, а широкое и короткое лицо удлиняют (но тогда брови обязаны быть короткими) А вот концы бровей, спускающиеся к вискам, старят лицо. Чуть-чуть укороченные брови имеют все шансы сделать лицо моложе.

Совершенной формой бровей считается плавная, тонкая дуга. Но для всевозможных типов лиц идеал может изменяться. Плавная дуга идет почти что всем, но для кого-то больше актуальными имеют все шансы оказаться брови с приподнятыми концами или же ровные прямые брови.

В случае если подрисовать брови, сделать их выпуклыми и широкими, и при всем при этом увеличить расстояние между ними (выщипав волоски от переносицы), то они будут увеличивать небольшие глаза.

Для прямоугольного лица надо сокращать изгиб бровей (если они чрезмерно круто выгибаются дугой), придавать им больше прямую форму. Тогда уже лицо будет гармоничным.

В случае если лицо грушевидной формы (узкое вверху, широкое внизу), то надо опустить брови по направлению к переносице, а к вискам наоборот - приподнять. Это визуально «облегчит» тяжелую нижнюю часть лица.

Для того, чтобы круглое лицо смотрелось не «блином на сковородке», а хотя бы немного приблизилось к идеальному овалу, можно приподнять вверх естественную линию бровей и чуть-чуть увеличить их изгиб, при всем при этом внешние концы бровей надо направлять к вискам.

Наилучшая форма бровей - это та, что нам дана от природы. Порой она требует лишь не очень большой устранения (чуть убавить, чуть прибавить, выщипать некоторое количество непокорных волосков, подрисовать некоторое количество штрихов) - и форма лица приблизится к совершенной

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