Опрос: политику Трампа не одобряют 55% американцев Опубликовано: Рейтинг одобрения действий президента США снизился с 45% до 40%.



Работу нового президента США Дональда Трампа не одобряют 55% граждан страны. Таковы результаты опроса, проведенного американским институтом общественного мнения Gallup.



Рейтинг одобрения действий американского лидера снизился с 45% до 40%. В первый день опроса, 22 января, работу Трампа положительно и отрицательно оценивали одинаковое число респондентов – 45%.



Ранее порядка 40% американских избирателей выступили за импичмент Трампа спустя две недели его правления. Инф. korrespondent.net Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.