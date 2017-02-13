Рейтинг одобрения действий президента США снизился с 45% до 40%.
Работу нового президента США Дональда Трампа не одобряют 55% граждан страны. Таковы результаты опроса, проведенного американским институтом общественного мнения Gallup.
Рейтинг одобрения действий американского лидера снизился с 45% до 40%. В первый день опроса, 22 января, работу Трампа положительно и отрицательно оценивали одинаковое число респондентов – 45%.
Ранее порядка 40% американских избирателей выступили за импичмент Трампа спустя две недели его правления.
Инф. korrespondent.net