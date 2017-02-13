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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Опрос: политику Трампа не одобряют 55% американцев
    Опубликовано: 2017-02-13 16:00:29

    Рейтинг одобрения действий президента США снизился с 45% до 40%.
     
    Работу нового президента США Дональда Трампа не одобряют 55% граждан страны. Таковы результаты опроса, проведенного американским институтом общественного мнения Gallup.
     
    Рейтинг одобрения действий американского лидера снизился с 45% до 40%. В первый день опроса, 22 января, работу Трампа положительно и отрицательно оценивали одинаковое число респондентов – 45%.
     
    Ранее порядка 40% американских избирателей выступили за импичмент Трампа спустя две недели его правления.

    Инф. korrespondent.net

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