Совместимость может быть в крови

Американским ученым удалось объяснить связь между группами крови сексуальных партнеров и их физической совместимостью. Вот что из этого получилось.



Мужчина и женщина О (I) группы крови

Они нуждаются в постоянном физическом контакте, чтобы быть счастливыми. Обычно у них абсолютно гармоничная сексуальная жизнь.



Мужчина О (I) группы крови и женщина А (II) группы крови

Очень подходящая пара для секса. Он активный, она пассивная. Ласками и уговорами он сможет подвести ее к различным уровням сексуальной активности, главное - не действовать поспешно.

Мужчина О (I) группы крови и женщина В (III) группы крови

Он очень активный, она пассивная, но это именно то, что им нравится. Они могут наслаждаться сексом везде и в любое время.

Мужчина О (I) группы крови и женщина АВ (IV) группы крови

Его поведение является определяющим в отношениях этой пары. Если он терпелив, гарантирована нежная и гармоничная интимная жизнь. Если же он требователен и эгоистичен, сексуальная жизнь чревата раздорами.

Мужчина А (II) группы крови и женщина О (I) группы крови

Они будут проводить в постели больше времени, чем кто бы то ни было: секс нужен обоим. Важно помнить: этой паре особенно необходима интимная прелюдия.

Мужчина и женщина А (II) группы крови

Из всех возможных комбинаций эта является наиболее подходящей для женщины со второй группой крови. Именно с этим партнером она может испытать наибольшее наслаждение: он понимает ее с полувзгляда.

Мужчина А (II) группы крови и женщина В (III) группы крови

Они проводят больше времени в разговорах о сексе, чем занимаются им на самом деле. Разнообразие сексуальных позиций разочаровывающе мало. Оба робки и недостаточно чувственны по отношению друг к другу. А жаль - они могли бы испытать огромное удовольствие.

Мужчина А (II) группы крови и женщина В (III) группы крови

В этой паре секс поначалу не будет играть первую роль. Мужчина в этой паре ищет глубокий эмоциональный контакт с партнершей. Женщина прекрасно чувствует, что сексуальность - это важная часть их взаимоотношений. И если она сможет проявить настойчивость и терпение, то будет поистине вознаграждена. В партнере проснется деликатный и внимательный любовник.

Мужчина А (II) группы крови и женщина АВ (IV) группы крови

Полная неудача. У этой пары, вероятно, вообще не будет сексуальной жизни. Они относятся друг к другу как брат и сестра. Оральный секс не подлежит обсуждению, а традиционный вариант всегда один и тот же. Впрочем, и им они занимаются крайне редко.

Мужчина В (III) группы крови и женщина О (I) группы крови

Они любят обучать друг друга новым техникам секса. Она является лидером в их отношениях, но его сексуальные таланты не могут остаться неоцененными.

Мужчина В (III) группы крови и женщина А (II) группы крови

Ей нравится, когда они занимаются нетрадиционными видами секса. Кроме того, в этой паре партнеры одинаково активны, что дарит им особую гамму ощущений.

Мужчина и женщина В (III) группы крови

Их секс и удовлетворение от него посредственны. Партнеры должны совершенствовать свою сексуальную технику.

Мужчина В (III) группы крови и женщина АВ (IV) группы крови

Темпераментная пара. Они азартные экспериментаторы и способны испробовать огромное число вариаций в сексе. Наибольшая степень сексуальной совместимости - когда мужчина моложе.

Мужчина АВ (IV) группы крови и женщина О (I) группы крови

Секс объединяет их. Они станут счастливой парой, но только в том случае если мужчина сумеет приспособиться к темпераменту и потребностям партнерши.

Мужчина АВ (IV) группы крови и женщина А (II) группы крови

Он страстный партнер, поэтому они занимаются сексом довольно часто. Но их связь бесперспективна, если в ней не присутствует хотя бы малая толика чувств, пишет menslife.

Мужчина АВ (IV) группы крови и женщина В (III) группы крови

Они занимаются сексом реже, чем другие пары. Тем не менее, полностью довольны друг другом. Возможно, потому что им не знакома жесткость и неуважение к партнеру.

Мужчина и женщина АВ (IV) группы крови

Возможности этой пары бесконечны. Они из тех, кто может либо достичь абсолютной гармонии, либо оказаться в своих пристрастиях полными антиподами. Но если оба подходят к сексу творчески, проблем быть не должно

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