Мюзикл Ла Ла Лэнд стал лучшим фильмом по версии BAFTA Опубликовано: Мюзикл получил награды за лучшую музыку, Эмма Стоун победила в номинации за лучшую женскую роль, а режиссер Дэмьен Шазелл стал лучшим режиссером Мюзикл "Ла Ла Лэнд" получил приз Британской академии кино- и телевизионных искусств BAFTA как лучший фильм.

Церемония прошла в Альберт-холле. Ключевые награды получили фильмы "Я, Дэниэл Блейк" (выдающийся британский фильм), "Сын Саула" (неанглоязычный фильм), "Тринадцатый" (документальный фильм), "Кубо. Легенда о самурае" (анимационный фильм). 24 января были объявлены номинанты кинопремии Оскар-2017. Номинантами 89-й кинопремии Американской киноакадемии стали практически те же фильмы и актеры, которые ранее номинировались на "Золотой глобус". ЛIГАБiзнесIнформ

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