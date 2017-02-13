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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Мюзикл Ла Ла Лэнд стал лучшим фильмом по версии BAFTA
    Опубликовано: 2017-02-13 15:30:06

    Мюзикл получил награды за лучшую музыку, Эмма Стоун победила в номинации за лучшую женскую роль, а режиссер Дэмьен Шазелл стал лучшим режиссером

    Мюзикл "Ла Ла Лэнд" получил приз Британской академии кино- и телевизионных искусств BAFTA как лучший фильм. 
    Церемония прошла в Альберт-холле.

    Ключевые награды получили фильмы "Я, Дэниэл Блейк" (выдающийся британский фильм), "Сын Саула" (неанглоязычный фильм), "Тринадцатый" (документальный фильм), "Кубо. Легенда о самурае" (анимационный фильм).

    24 января были объявлены номинанты кинопремии Оскар-2017. Номинантами 89-й кинопремии Американской киноакадемии стали практически те же фильмы и актеры, которые ранее номинировались на "Золотой глобус".

    ЛIГАБiзнесIнформ

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