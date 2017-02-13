Награды получил альбом Blackstar, который вышел через несколько дней после смерти музыканта.
Дэвид Боуи посмертно получил пять музыкальных премии Грэмми, сообщает The Huffington Post.
Музыкант получил награды в номинациях за лучшую рок-песню ("Blackstar") и рок-исполнение, альбом альтернативной музыки, рок -исполнение и лучший мастеринг.
От имени Боуи на церемонии никто не выступал.
Песню Адель "Hello" признали лучшей поп-песней, а "25" - лучшим поп-альбомом.
Дэвид Боуи умер в возрасте 69 лет 11 января 2016 года.