Дэвид Боуи получил пять наград Грэмми посмертно Опубликовано: Награды получил альбом Blackstar, который вышел через несколько дней после смерти музыканта. Дэвид Боуи посмертно получил пять музыкальных премии Грэмми, сообщает The Huffington Post. Музыкант получил награды в номинациях за лучшую рок-песню ("Blackstar") и рок-исполнение, альбом альтернативной музыки, рок -исполнение и лучший мастеринг. От имени Боуи на церемонии никто не выступал. Песню Адель "Hello" признали лучшей поп-песней, а "25" - лучшим поп-альбомом. Дэвид Боуи умер в возрасте 69 лет 11 января 2016 года. ЛIГАБiзнесIнформ Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.