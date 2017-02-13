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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Дэвид Боуи получил пять наград Грэмми посмертно
    Опубликовано: 2017-02-13 15:15:20

    Награды получил альбом Blackstar, который вышел через несколько дней после смерти музыканта.

    Дэвид Боуи посмертно получил пять музыкальных премии Грэмми, сообщает The Huffington Post.

    Музыкант получил награды в номинациях за лучшую рок-песню ("Blackstar") и рок-исполнение, альбом альтернативной музыки, рок -исполнение и лучший мастеринг. 

    От имени Боуи на церемонии никто не выступал.

    Песню Адель "Hello" признали лучшей поп-песней, а "25" - лучшим поп-альбомом.

    Дэвид Боуи умер в возрасте 69 лет 11 января 2016 года.

    ЛIГАБiзнесIнформ

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