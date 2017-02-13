  • Главная
  • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
  • АРХИВ НОВОСТЕЙ
  • Фотогалереи
  • Реклама
  • Контакты
  • Вопрос юристу
  • RSS feed
  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Бердымухамедов переизбран в Туркменистане: почти 98% голосов
    Опубликовано: 2017-02-13 14:45:56

    Формально за пост президента боролись девять кандидатов, но практически все проголосовали за выдвиженца от Демократической партии Туркменистана.

    Действующий президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, который занял пост в декабре 2006 года после скоропостижной кончины Сапармурата Ниязова, руководившего страной с 1991 года, на вчерашних выборах был переизбран на третий срок. Об этом заявили в Центризбиркоме страны.

    При заявленной явке 97,27% Бердымухамедов набрал, утверждает местный ЦИК, 97,69% голосов избирателей. Явка была около 1% выше, чем на прошлых выборах.

    Смотрите также: Мрамор и пустота. Как Туркменистан открывал супераэропорт

    Осенью прошлого года Конституция Туркменистана была изменена в части, регулирующей возрастной ценз для кандидатов в президенты и срок президентских полномочий. Возраст подняли до 70 лет, а срок президентства - с пяти до семи лет.

    Формально за пост президента боролись девять кандидатов, но практически все проголосовали за выдвиженца от Демократической партии Туркменистана.

    ЛIГАБiзнесIнформ

    Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Деловые новости E-NEWS.COM.UA" обязательна.
    Версия для печати

    E-NEWS.COM.UA

    Электронная почта проекта: info@e-news.com.ua
    Тел.: +380-50-441-7388

    bigmir)net TOP 100

    Яндекс.Метрика
    Яндекс цитирования
    		© E-NEWS.COM.UA. Все права защищены.
    При использовании материалов сайта в печатном или электронном виде активная ссылка на www.e-news.com.ua обязательна. Мнения авторов могут не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. Права на информацию принадлежат www.e-news.com.ua.
    Загрузка...