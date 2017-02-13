«Гормон сытости» остановит набор веса

Натуральное химическое вещество орексин способно повысить чувствительность мозга к «гормону сытости» лептину и тем самым помочь справиться с ожирением. Правда, вводить орексин в мозг придётся через дырку в черепе: пройти в мозг из крови через гемато-энцефалический барьер орексин не может, как передает Интернет-издание для девушек и женщин от 14 до 35 лет Pannochka.net



Учёные из Юго-западного медицинского центра Техасского универсиетта под руководством Масаси Янагисавы показали, что мыши, в мозг которых введены дополнительные количества орексина или которые генетически запрограммированы на его повышенную выработку, не набирают вес даже на жирной диете.



При нормальной диете избыток орексина никак не сказался на наборе веса в сравнении с контрольными мышами, однако на жирной обычные мыши набирали вес гораздо быстрее, чем мыши с избытком орексина в мозге. Как показали исследователи, орексин ускорял метаболизм калорий примерно на 20% - вероятно, за счёт увеличения чувствительности к лептину. Соответствующая работа опубликована в Cell Metabolism.

При этом мыши не показали нарушений цикла сна и бодрствования, несмотря на то, что недостаток орексина приводит к нарколепсии как среди мышей, так и среди людей.

Учёные надеются, что орексин поможет справиться с эпидемией ожирения, охватившей развитые страны. У большинства людей, страдающих лишним весом, уровень лептина, сигнализирующего мозгу о сытости, более чем нормальный, однако мозг почему-то не реагирует на него, и продолжает хотеть кушать, пишет Газета.Ru

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