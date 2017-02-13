Кости склеят клеем

Способность червей Phragmatopoma californica, обитающих на дне океана около побережья Калифорнии, склеивать особым веществом обломки ракушек и песок при строительстве убежищ, вызвала интерес ученых: клей застывающий в течении 30 секунд, очень просто соединяет мелкие части - почему бы не применить его при сращивании мелких осколков костей, которые трудно поддаются закреплению?



Определив состав клея червей, специалисты получили синтетический аналог, обладающий высокой прочностью. Первые испытания его качества, сообщили исследователи из Университета Юты (США), в течении 1-2 лет будут проводить в лабораторных условиях, пишет eurolab.

При положительных результатах клей смогут взять на вооружение травматологи для широкого внедрения в лечебный процесс

health.sumy.ua