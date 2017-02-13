Утверждены новые правила строительства

По новому закону пять категорий сложности строительства зданий заменят тремя классами возможных последствий при разрушении.

Президент Украины Петр Порошенко 8 февраля подписал закон 4733-1, который меняет правила работы на строительном рынке. Об этом говорится в сообщении на сайте Верховной Рады, пишет Лига.

Как сообщалось ранее, до утверждения нормативного акта существовало пять категорий сложности строительных объектов. При строительстве зданий первой-третьей категории (частные дома, многоквартирные дома на один подъезд на пять этажей) застройщикам не нужно было оформлять разрешения: достаточно было отправить сообщение о начале работ в Государственную архитектурно-строительную инспекцию.

Для возведения объектов четвертой-пятой категории сложности необходимо было оформлять разрешительную документацию и получать отдельное разрешение на строительство. Не секрет, что многие строительные компании пользовались "лазейками" в законодательстве и занижали категорию сложности.

Пять категорий сложности Государственная архитектурно-строительная инспекция предложила заменить тремя классами возможных последствий в случае разрушения объекта. К самому простому классу отнесли одноэтажные строения, к среднему — больницы, небольшие ТРЦ или офисные центры. Все остальные, а это примерно 20% от общего количества объектов, относятся к третьему классу. Чтобы построить многоэтажку застройщику придется проводить экспертизу проекта и утверждать полный пакет документов. Для первых двух классов процедура не изменится, а для начала их строительства можно прислать только уведомление.

"Такие шаги значительно усилят эффективность борьбы государства против незаконной застройки уже на этапе оформления разрешительных документов. Поскольку недобросовестные застройщики больше не смогут занижать категорию сложности или строить такие объекты, сознательно декларируя неправдивую информацию — о праве на земельный участок, градостроительных условиях и ограничениях, или избежать прохождения строительной экспертизы", — сообщил глава Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины Алексей Кудрявцев.

Инф. delo.ua