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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Бизнес обучит учителей для сельских школ
    Опубликовано: 2017-02-13 14:00:21

    В Украине стартовал международный проект Teach For All, который призван повысить качество преподавания в сельских школах.

    В Украине стартовал международный проект Teach For All, задача которого — менять систему школьного образования снизу, через молодых и инициативных учителей, продвигающих новые подходы к обучению.

    Данная модель уже доказала свою эффективность в 40 странах мира. Впервые похожая программа заработала в США в 1990 году, с тех пор такая инициатива была адаптирована и воплощена в десятках стран на шести континентах. Украина стала 41-й страной мира и 17-й страной Европы, которая присоединилась к международной программе "Учи для всех".

    Участников программы "Учи для Украины" после строгого отбора и 6 недель тренингов распределят по сельским школам, где они проработают по два года, получая обычную учительскую заработную плату, которая сейчас составляет от 1672 до 2140 грн в месяц. У каждого участника будет ментор от программы, который поможет им справиться с психологическим давлением от коллектива, профессионально расти и добиваться поставленных целей.

    Внимание будут обращать на кандидатов, которые безупречно владеют своим профильным предметом, лидерским потенциалом и могут послужить примером и дать мотивацию для детей. Анкету участника можно будет заполнить на сайте teachforukraine.org. Уже с 1 сентября 2017 года пилотный проект, будут внедрять в Киевской, Харьковской и Львовской областях.

    Для участия в этом проекте приглашают выпускников вузов и молодых специалистов с различных сфер, которые будут преподавать в тех школах, где дети нуждаются больше всего. Программа Teach for all хочет набрать группу преподавателей, которым под силу стать "агентами перемен", менять систему школьного образования и показать новые подходы к обучению.

    По словам заместителя министра образования Павла Ходбзея, в Украине существует большой разрыв между уровнем школьного образования в городе и деревне. Большинство сельских школ, находятся в сложном социальном и экономическом положении. Ситуация двоякая. С одной стороны, школе не хватает кадров, а с другой стороны, из-за низкого уровня классов преподавание в таких школах отнюдь не ориентировано на сильных учеников, и по урокам, и по исследованиям видно, что учителям приходится замедлять уровень преподавания, тем самым часто выпуская из сферы внимания сильных учеников.

    "Недостаточно купить для школы интеллектуальные доски, компьютеры и новые учебники, в то время когда люди другого поколения, уважают старую систему и не хотят учиться новому, потому что и так все стабильно и хорошо. Нужно привлечь новых, молодых людей, к которым потянутся дети, потому что они разговаривают на одном языке и понимают. 72% успешности ученика зависит от учителя и вопрос "Каким является учитель", есть ключевым" — добавил заместитель министра.

    Образовательная инициатива реализуется при поддержке фонда Western NIS Enterprise Fund и компаний Deloitte, Baker McKenzie, Talent Advisors.

    Инф. delo.ua

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