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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • На 1 млн купюр приходится 2,8 фальшивых банкнот — НБУ
    Опубликовано: 2017-02-13 13:45:03

    В Национальном банке сообщили, сколько фальшивых денег было в Украине в прошлом году.

    Количество поддельных банкнот гривни в 2016 году по сравнению с 2015 годом существенно не изменилось — 2,8 подделок на 1 млн настоящих купюр (в 2015 году — 2,7 шт.), сообщил НБУ.

    Согласно сообщению, в целом среди поддельных банкнот национальной валюты в прошлом году преобладали номиналы 500 грн, 50 грн, 100 грн и 200 грн.

    Среди валютных банкнот наибольшее количество поделок купюр приходилось на банкноты $100, 5 тыс. российских рублей и 200 евро.

    В подавляющем большинстве поддельные банкноты гривни изготавливаются с использованием копировальной или компьютерной техники, в частности струйных и лазерных принтеров.

    По данным НБУ, к началу января 2017 года в обращении находилась наличность на общую сумму 341,1 млрд грн, в том числе банкноты — 339 млрд грн (2,98 млрд шт.), монеты — 2 млрд грн (12,7 млрд шт.) Общее количество банкнот на душу населения составило 70 шт., разменных монет — 285 шт.

    НБУ в 2016 году изъял из обращения около 820 млн шт. изношенных банкнот, что на 11,5% меньше, чем за 2015 год.

    Инф. delo.ua

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