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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • ТОП-15 товаров, которые украинский бизнес может продавать Канаде
    Опубликовано: 2017-02-13 13:15:22

    У украинских предпринимателей есть потенциал увеличения экспорта в Канаду проводов, руд и железных концентратов, оксида алюминия, карбамида, прутков, плоского проката, кукурузы, считают в Офисе продвижения экспорта.

    Украина может существенно нарастить в Канаду экспорт проводов, которые используются в моторных транспортных средствах, самолетах и на судах, агломерированные руды и железные концентраты, оксид алюминия, карбамид, а также прутки и бруски из углеродистой стали с рельефом.

    Об этом свидетельствуют данные Офиса продвижения экспорта.

    В Офисе проанализировали объемы украинского экспорта этих товаров в Канаду, а также импорт этих товаров из других стран.

    Также украинские предприниматели потенциально могут наращивать продажу в Канаду плоского проката из углеродистой стали, кукурузы, лесоматериалов, природного урана, соевых бобов, шоколада, лекарственных препаратов, нефти и нефтепродуктов.

    ТОП-15 видов продукции с потенциалом экспорта из Украины в Канаду

    Напомним, соглашение о Зоне свободной торговли между Украиной и Канадой было подписано и июле 2016-го. Сейчас оно ожидает ратификации парламентов обоих стран. Министр экономразвития Степан Кубив заявлял, что Верховная Рада должна ратифицировать соглашение в феврале, а посол Украины в Канаде Андрей Шевченко сообщал, что канадский парламент сделает это весной 2017-го.

    После того как зона свободной торговли между двумя странами вступит в силу, украинские предприниматели смогут экспортировать в Канаду с нулевой таможенной ставкой, но в рамках квот все сельхозтовары, в частности, курятину, молочные продукты, яйца, сыры, сахар. Также таможенные пошлины будут отменены для рыбы, зерновых, семян, шоколада, соков, текстиля, оборудования, изделий из железа.

    Инф. delo.ua

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