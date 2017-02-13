И все же, несмотря на соблюдения мер гигиены полости рта и регулярные профилактические обследования зубов, зубы могут заболеть. Часто замечают, что что-то не в порядке с зубами лишь при внезапном появлении зубной боли и, что самое удивительное, это происходит чаще всего в конце недели или во время отпуска. Пожалуйста, обратите внимание на следующее: боль-это всегда сигнал организма на то, что что-то не в порядке.

Поэтому недостаточно просто заглушить боль, напротив, вы должны как можно скорее выяснить причины боли и устранить её, поэтому никогда не пытайтесь заглушить зубную боль или устранять воспалительные процессы в ротовой полости собственными домашними средствами, отправляйтесь тотчас же к зубному врачу.

Если у Вас действительно болит зуб, первое, что лучше всего сделать - это обратиться к врачу.

Правила: Не грейте больное место снаружи.

Всячески грейте больное место изнутри: горячие полоскания полезны при обострениях практически любых стоматологических заболеваний, при этом почти безразлично, чем Вы будете полоскать свой зуб, важно как! Прежде всего, полоскание должно быть горячим.

Полоскания должны быть частыми, не менее 5-10 раз в день, а чем больше – тем лучше.

Полоскать можно отварами любых трав типа ромашки и шалфея, отваром коры дуба. Даже обычный чай и кофе тоже годятся (особенно на работе, где ромашку обрывать особенно некогда). Можно также использовать слабый раствор марганцовки или соды.

Теперь о некоторой помощи организму. Если воспаление сильное, то одними полосканиями обойтись сложно. Придется что-нибудь принять. Нет, опять мы не о приятном. Принимать нужно таблетки. Наименее опасное - это сульфадиметоксин. Он не антибиотик и, соответственно, имеет меньше побочных эффектов. Принимают сульфадиметоксин по очень сложной методе.

В первый день ударная доза - 2 таблетки утром и 2 вечером. А дальше по 1-й утром и вечером. До полного исчезновения пачки, что составит 4 дня всего.

И если Вы начали пить антибиотики, то курс необходимо довести до конца! Бросая принимать их на второй день после легкого облегчения, Вы способствуете выработке устойчивых к антибиотикам штаммам в организме, что скажется впоследствии!

Шалфей и гвоздика (пряность). При воспалениях шалфей используется уже в течение многих столетий в качестве очень эффективного средства для лечения заболеваний полости рта и зева, поскольку это лекарственное растение обладает противовоспалительными и дезинфицирующими свойствами. Полощите горло и ротовую полость при воспалениях десен или слизистой ротовой полости чаем из шалфея (только из аптеки). - Приготовление и использование: две чайных ложки с горкой листьев шалфея заварить в 250 г кипящей воды, дать настояться в течение 15 минут, процедить. Охладить до комнатной температуры. Каждый раз при полоскании набирать в рот один глоток настоя, прополоскать в течение 30 секунд горло и ротовую полость, после чего сплюнуть. Так проделывайте несколько раз в течение дня, пока не используете полностью приготовленный настой.

Совет: если вы не переносите горький вкус шалфея, смешайте чайную ложку (с горкой) листа шалфея с таким же количеством цветков ромашки; из этой смеси приготовьте вышеуказанным способом чай и используйте аналогичным образом. Боли, вызываемые кариозными зубами, Вы можете облегчить, приложив к больному зубу гвоздику (пряность).

Современные обезболивающие средства прекрасно обезболивают в неострой фазе, но если зуб плавает в гное, то помогают гораздо меньше, а часто гной не дает подействовать лекарству вообще! Поэтому гораздо приятнее залечить под уколом не болящий зуб, чем бегать, потом ночью по стенкам и удалять зуб, который простоял бы еще двадцать лет!

Не знаю ничего глупее известного мнения, что зубы нужно все дернуть, потом вставить новые и больше не мучаться. Именно здесь Ваши мучения и начнутся! Если есть еще зубы для несъемного протезирования, то вставить металлокерамику ("фарфоровые зубы") конечно можно. Это будет красиво, удобно и достаточно долговременно, хотя и сильно отразится на семейном бюджете, а для доброй половины населения, к сожалению, окажется непосильной ношей. Один из немаловажных в наше время факторов тот, что чем запущеннее зубы, тем дороже их лечить.

Если же зубов не хватает или нет совсем, то тут вы и ощутите все прелести съемного протезирования. Особенно не советуем разбрасываться зубами на нижней челюсти. Если верхний протез присасывается еще как-то, то нижний доставит Вам максимум хлопот. В последнее время появилось много видов бюгельного протезирования на специальных замках, но эти замки должны к чему-то крепиться, а именно к зубам (если они есть!).

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