Как избавиться от икоты

После еды у некоторых людей наблюдается повышенная икаемость. С чем это связано все мы можем предположить – пища плохо усвоилась организмом от быстрого сглатывания без тщательного пережевывания. И, чтобы икота прошла, якобы, надо напугать человека. Второй вариант пользуется в последнее время всё большей популярностью – это задержка дыхания до тех пор, пока либо человек не задохнется, либо икота не прекратится.

По крайней мере, так мне объяснили мои родители в свое время. Но ведь существуют и научные факты и объяснения, почему возникает икота.

Для начала узнаем причины возникновения икоты.

1 - Обычная икота представляет собой проявления нервного тика. Это происходит под влиянием диафрагмального нерва, который по неизвестным причинам передает возбуждение мышцам диафрагмы. В результате возникают неконтролируемые спазмы.

По мнению специалистов, подобные непроизвольные сокращения мышц могут исходить от пищевода. Нарушения глотания и застревание пищи в пищеводе провоцируют нервные спазмы в том месте, где пищевод переходит в желудок.

2 - Периодически возникающая икота представляет собой довольно безобидное явление. Однако при наличии продолжительной икоты могут обнаруживаться признаки более тяжелых расстройств. У людей, перенесших операции на желудке или позвоночнике, часто отмечаются нарушения дыхания в связи с продолжительными приступами икоты.

3 - Некоторые лица страдают икотой в послеоперационном периоде, что может быть реакцией на обезболивающие препараты.

4 - При развитии почечной недостаточности также может наблюдаться постоянная или периодическая икота. Она бывает следствием развития абсцесса или опухоли в области грудной клетки, диафрагмы или пищевода.

5 - У некоторых людей икота возникает в связи с причинами психологического характера, она напоминает реакции с преходящими параличами у солдат, испытывающих страх перед боем. В таких случаях икота носит бессознательный характер и отражает желание избежать очень неприятных событий.

Что же нужно сделать для устранения нежелательной икоты?

Если икота не проходит даже после предпринятых усилий, когда вы сосредоточены на своей грудной клетке и сознательно напрягаете диафрагму, напрягаетесь и пытаетесь подавить следующий, ожидаемый вами приступ икоты, то вы только осложняете положение.

1 - Проглотите небольшое количество чего-нибудь горького или кислого. При попадании чего-либо необычного в пищеварительную систему может наблюдаться исчезновение спазмов, попробуйте пососать кусочек лимона или проглотите чайную ложку уксуса.

2 - Попытайтесь подавить икоту рефлекторным путем. Положите палец на стенку глотки таким образом, как будто вы собираетесь вызвать рвоту. Однако на самом деле не надо доводить свои действия до такой степени. Таким способом вы можете прервать установившийся ритм икоты.

3 - Попробуйте заглушить икоту водой. Если выпить большой стакан воды мелкими глотками в размеренном темпе, можно добиться прекращения икоты. Таким способом смываются остатки пищи с нижней части глотки и, возможно, устраняется их раздражающее действие на проходящий в этой области нерв.

Попейте воду в наклонном положении туловища. Положение типа «вверх дном» предполагает совершенно новый подход к лечению икоты. Наклоните туловище над раковиной и начинайте отпивать воду из стакана, отодвинутого как можно дальше от вас.

4 - Посыпьте немного сахара на спинку языка и проглотите его, можно размешать ложку сахарного песка в небольшом количестве пива и выпить эту смесь.

5 - Подержитесь за язык. В очередной раз, когда вас будет мучить икота, откройте пошире рот, возьмите язык, слегка потяните его и подержите несколько секунд.

6 - Как только вы прекращаете попытки прервать икоту, в игру вступает целый комплекс других мышц, и спазмы исчезают.

В каком случае следует обращаться к врачу?

-Если икота продолжается больше часа.

-Если приступы икоты возникают по нескольку раз в день или несколько дней в неделю.

-Если, кроме икоты, у вас отмечаются боль в груди, изжога или нарушения глотания.

Пройдите обследование.

Если у вас очень часто возникает икота или приступы ее затягиваются надолго, то врач назначит вам рентгеновское исследование после приема бариевой смеси в целях выявления какого-либо препятствия в пищеводе. Для устранения икоты, которая носит постоянный характер и не связана с каким-либо механическим препятствием в пищеводе, врач может назначить те или иные лекарства, в зависимости от того, с чем связаны ваши расстройства.

В принципе, напугав резким и неожиданным криком икающего, есть шанс, что тот всё таки прекратит икать. Не икайте, желаем вам здоровья!

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