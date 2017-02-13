Язык цветов, что означает цвет и количество

Существует греческая легенда о том, как роза стала символом любви.

Богиня любви Афродита, спеша на свидание с любимым, поранила ножку о шипы белых роз. Обагренные кровью богини, белые лепестки стали алыми. С тех пор красные розы – символ любви и страсти.

Этот цветок известен человечеству более 35 миллионов лет. С давних пор люди преподносят друг другу розы, вкладывая в букет тайный смысл. В зависимости от цвета и количества цветков, из роз составляются целые письма, иногда говорящие красноречивее слов.

Красные розы преподносят в знак горячей любви и уважения.

Белые розы дарят юным девушкам в знак уважения к их целомудренности и чистой красоте.

Розовые розы уместно дарить в случае легкого увлечения или в начале любовных отношений.

Желтые розы раньше дарили в знак увядания чувств, скорой разлуки, а также ревнивцы в качестве предостережения ветреным девушкам. В наше время желтые цветы дарят с пожеланиями благополучия и счастья. В Англии же букет из двух желтых роз считается традиционным признанием в любви.

Коралловые или оранжевые розы выражают страстное желание развития отношений.

Розы цвета бургунд говорят о том, что дарящий обращает внимание лишь на внешность.

Красные и желтые розы в одном букете означают пожелание радости и счастья.

Розы бледных оттенков дарят в знак дружбы и удовольствия от общения.

Чайная роза свидетельствует о вечной любви.

Если букет предназначен ребенку, он должен состоять исключительно из бутонов. Красные бутоны символизируют чистоту и очарование, белые – юность и целомудренность.

Букет роз в полном цвету выражает признательность.

В зашифрованном цветочном послании большую роль играет не только цвет, но и количество цветков в букете:

1 роза - говорит о застенчивой любви.

2 розы - являются предвестниками помолвки или приближающейся свадьбы

3 розы - признание в любви;

5 роз - дарят с пожеланиями счастья и удачи;

10 роз - выражают восхищение любимой женщиной;

11 роз - дарят друг другу любящие супруги;

12 роз - уместно дарить на юбилей знакомства, первой встречи, свадьбы и т.д.;

16 роз - дарят друзьям и родственникам;

29 роз - обещание вечной любви;

36 роз - пожелание счастья;

101 роза - абсолютное преклонение, восхищение, обожание.

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