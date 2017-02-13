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  • Издается с 5 октября 2004 г.
    • Язык цветов, что означает цвет и количество
    Опубликовано: 2017-02-13 14:04:59

    Существует греческая легенда о том, как роза стала символом любви. 

     

    Богиня любви Афродита, спеша на свидание с любимым, поранила ножку о шипы белых роз. Обагренные кровью богини, белые лепестки стали алыми. С тех пор красные розы – символ любви и страсти. 

     

    Этот цветок известен человечеству более 35 миллионов лет. С давних пор люди преподносят друг другу розы, вкладывая в букет тайный смысл. В зависимости от цвета и количества цветков, из роз составляются целые письма, иногда говорящие красноречивее слов. 

     

    Красные розы преподносят в знак горячей любви и уважения. 

     

    Белые розы дарят юным девушкам в знак уважения к их целомудренности и чистой красоте. 

     

    Розовые розы уместно дарить в случае легкого увлечения или в начале любовных отношений. 

     

    Желтые розы раньше дарили в знак увядания чувств, скорой разлуки, а также ревнивцы в качестве предостережения ветреным девушкам. В наше время желтые цветы дарят с пожеланиями благополучия и счастья. В Англии же букет из двух желтых роз считается традиционным признанием в любви. 

     

    Коралловые или оранжевые розы выражают страстное желание развития отношений. 

     

    Розы цвета бургунд говорят о том, что дарящий обращает внимание лишь на внешность. 

    Красные и желтые розы в одном букете означают пожелание радости и счастья. 

     

    Розы бледных оттенков дарят в знак дружбы и удовольствия от общения. 

    Чайная роза свидетельствует о вечной любви. 

     

    Если букет предназначен ребенку, он должен состоять исключительно из бутонов. Красные бутоны символизируют чистоту и очарование, белые – юность и целомудренность. 

     

    Букет роз в полном цвету выражает признательность. 

     

    В зашифрованном цветочном послании большую роль играет не только цвет, но и количество цветков в букете

     

    1 роза - говорит о застенчивой любви. 

    2 розы - являются предвестниками помолвки или приближающейся свадьбы 

    3 розы - признание в любви; 

    5 роз - дарят с пожеланиями счастья и удачи; 

    10 роз - выражают восхищение любимой женщиной; 

    11 роз - дарят друг другу любящие супруги; 

    12 роз - уместно дарить на юбилей знакомства, первой встречи, свадьбы и т.д.; 

    16 роз - дарят друзьям и родственникам; 

    29 роз - обещание вечной любви; 

    36 роз - пожелание счастья; 

    101 роза - абсолютное преклонение, восхищение, обожание. 

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