Скажите, доктор...

Мне 45 лет. У меня мастопатия. Делали обследование - УЗИ и маммограмму. Врач сказал, что ничего серьезного, но у меня болит - и грудь с одной стороны, и под грудью, и в руку отдает, и вдоль ребер стреляет...

Надежда. Электросталь.

Лариса БУРДИНА, профессор, маммолог:

- Сомневаюсь, что так ужасно ведет себя мастопатия. Вполне может быть присоединение неврологических проблем. Пройдитесь рукой вдоль ребер и под молочной железой, там проходят нервные стволики. Если там боль острее, чем в самой молочной железе, то, скорее всего, у вас активизировался именно корешковый синдром, то есть невралгия. Так что советую вам обратиться к хорошему неврологу. Если мои подозрения подтвердятся, вам нужно делать массаж спины, гимнастику. Грудь при этом не трогать. Также есть разные фитопрепараты (например, фиталон, ольхон-3 и другие), которые в определенной мере снимут болевые ощущения.

Камешек зашевелился...

У меня сейчас камешек в левой почке зашевелился. Размер где-то 4х6 мм. Боль довольно чувствительная, температура поднималась. Можно ли сделать так, чтобы он вышел самостоятельно? Раньше у меня тоже были камни чуть меньше, и они выходили...

Михаил, 57 лет. Москва.

Армаис КАМАЛОВ, профессор, уролог:

- Движение камней при мочекаменной болезни обычно связано с воспалением, которое нужно быстро ликвидировать. Советую вам срочно обратиться к урологу! Что же касается самого камешка, то образования такого диаметра, как правило, могут самостоятельно отходить. При частом же образовании камней в почках надо обследоваться на предмет нарушений обмена веществ у эндокринолога. Если в хозяйстве сохранились камешки (многие пациенты их хранят «на память»), которые когда-либо выходили у вас из почек, надо сделать их спектральный анализ, чтобы определить состав. Почечные камни бывают разной структуры - более твердые или рыхлые, разного химического состава - ураты, оксалаты и т. д. От этого будет зависеть выбор метода лечения и назначение лекарств. Также нужно знать, где именно засел камешек. Чтобы точно определить его местонахождение, размеры и конфигурацию, нужно сделать рентгеновские снимки и УЗИ. Но если камень попал в мочеточник, самостоятельно вызывать его отхождение опасно - есть риск перекрытия мочеточника.

Кружится голова - проверьте уши!

В последнее время у меня бывают частые приступы головокружений, которые длятся по нескольку минут. Ощущение, что предметы «пляшут» вокруг меня. К тому же замечаю, что стала хуже слышать. С чем это может быть связано? В остальном я здорова, давление в норме...

Ольга, 38 лет.

Анна ГОРЕНКОВА, к. м. н., врач-невролог:

- Головокружения бывают двух типов: истинные и ложные. Истинные вызваны нарушениями вестибулярного аппарата или кровообращения. Ложные связаны с вегетативными проблемами, психикой и нарушением питания мозга кислородом и глюкозой.

В вашем случае, на мой взгляд, речь идет об истинных головокружениях, возможно, о болезни Меньера. Иначе эта болезнь называется водянкой внутреннего уха. Развивается в основном у женщин после 30 лет. Эти внезапные сильные приступы головокружений с «выпадением» слуха, тошнотой. Проходят сами собой через несколько минут.

Для установки диагноза вам нужно пройти исследование внутреннего уха и вестибулярного аппарата - аудиметрию (электрокохлеарографию). При лечении хорошо помогает рефлексотерапия.

В чем причина неврита?

Прошлой зимой у меня трое знакомых переболели невритами лицевого нерва. Причем лечились очень долго, один до сих пор еще не восстановился полностью. В чем причина этой болезни, как защищаться?

Сергей Павлов. Москва.

Михаил ВИНОГРАДОВ, профессор:

- 15% всех осложнений после ангин и отитов приходится на лицевые невриты (по-научному - «нервус фациалис»). Но самым частым фактором становится «банальное» переохлаждение. Есть так называемый «синдром непокрытой головы», или «синдром открытой форточки», когда развиваются воспаления периферических нервов головы: лицевой, затылочный и тройничный невриты.

Причем произойти такая беда может не только на морозе, но и при постоянном сидении в помещении под кондиционером.

Почему так происходит? Все просто: лицевой нерв выходит из полости черепа в заушной области. Там на него без труда может перекинуться инфекция с воспаленных миндалин или уха. Чаще всего начало воспаления лицевого нерва сигналит о себе острой дергающей односторонней болью за ухом. Но возможна и безболевая форма с ощущением покалывания в лице.

Болезнь может развиться очень быстро - в течение суток.

Лицевой нерв контролирует подвижность всех лицевых мышц. При развитии воспаления возникает односторонний парез (неполный паралич мышц). Иначе его называют параличом Белла: с больной стороны мышцы лица обездвижены, чувствительность снижена, уголок глаза и рта опущены. Это обратимое состояние, но требующее от пациента терпения, а от доктора - «ювелирного» подхода.

Что поможет поставить диагноз?

Первым делом необходим осмотр невролога. При невритах боли идут по ходу нерва - они локальные в отличие от миозитов (мышечных воспалений, когда боли разлитые).

Важно сразу же выделить природу воспаления - вирусное оно или бактериальное. Для этого нужно сдать клинический анализ крови.

Также необходимы электрофизиологические исследования (реограмма, миограмма, исследование проводимости нервных стволов).

Желательно по возможности пройти КТ (компьютерную томографию), которая показывает состояние органов и тканей «послойно».

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