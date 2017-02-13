Чи цікаво українцям, як живуть ветерани після АТО? Опубликовано: До 16 лютого 2017 року в рамках ініціативи «Шлях до себе» на сайті проекту «Без броні» триває голосування за історії адаптації до мирного життя демобілізованих атовців. Організатори проекту єдиної бази ініціатив з допомоги ветеранам АТО «Без броні» закликають підтримати історії конкурсантів. Адже оприлюднені історії життя після АТО можуть надихнути інших демобілізованих іти до успіху і шукати себе.

«Наразі за допомогою в адаптації звертаються, у більшості, військовослужбовці перших трьох хвиль мобілізації. Тільки зараз вони починають усвідомлювати, що їм потрібна допомога. Кажуть, що лише тепер здатні повертатися до тих спогадів і якось про них говорити. Наша задача – стати підтримкою для хлопців. Вони мають розуміти – ми є, ми про них дбаємо та готові розуміти та підтримувати», - каже психолог проекту «Без броні» Тетяна Руденко.

Історії ветеранів оповідають про трудове рабство після демобілізації, творчий підйом і світову художню славу, про «кіборга», якого номінували на «Вчителя року», відкриття власної справи та інше. Адаптація кожного атовця після повернення унікальна. Цей досвід може стати корисним для більшості громадян нашої країни. Війна триває і вже пропустила крізь себе більше півмільйона українців. Можливо, ваш сусід, чоловік, батько чи брат вже зараз потребують реальних прикладів успішного повернення до цивільного життя.

Переглянути історії адаптації та проголосувати за найуспішніший, на вашу думку, досвід ветеранів ви зможете на сайті проекту «Без броні» в розділі «Шлях до себе» до 16 лютого 2017 року. Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с E-NEWS.COM.UA активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал " Деловые новости E-NEWS.COM.UA " обязательна.